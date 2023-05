Incendie de Sydney: un immeuble s’effondre à Surry Hills près de la gare centrale alors que l’incendie se propage aux appartements

Un énorme incendie a englouti un bâtiment près de la gare centrale de Sydney avec un grand panache de fumée s’élevant dans les airs au-dessus de la ville.

Les autorités disent que le bâtiment commence à s’effondrer et que les flammes commencent à se propager aux appartements résidentiels à proximité.

Les équipes d’incendie et de secours sont sur les lieux et les routes sont fermées autour du site.

L’incendie a englouti un bâtiment à plusieurs niveaux à Randle Street, Surry Hills, près du CBD.

Un spectateur de Cooper Street a décrit avoir vu des parties du bâtiment en feu tomber sur le trottoir de la rue Elizabeth.

La police de NSW a déclaré que des évacuations et des fermetures de routes étaient en place autour de la gare centrale.

Fire and Rescue NSW demande aux gens d’éviter la zone, avec de plus amples informations à venir.

Dans un communiqué, Fire and Rescue a déclaré avoir reçu plusieurs appels triple zéro juste après 16 heures lorsque les flammes ont commencé à engloutir le bâtiment de sept étages.

Il y a plus de 100 pompiers et 20 camions de pompiers sur les lieux qui travaillent pour contenir et éteindre l’incendie.

« Le bâtiment commence à s’effondrer, tandis que l’enfer commence à se propager à plusieurs bâtiments voisins, y compris des appartements résidentiels », indique le communiqué.

« Au moins un véhicule à proximité a également été détruit par un incendie. »

Les services de métro léger ne fonctionnent pas entre Moore Park et Circular Quay sur les lignes L2 et L3. Le ministre des Transports, Jo Haylen, a déclaré que les bus sont également réacheminés.

Les routes entourant le feu sont également fermées. Chalmers Street et Randle Street sont fermées entre Cleveland et Elizabeth Street, Elizabeth Street est fermée en direction sud à Foveaux Street et d’autres routes locales sont également fermées dans la région.

Les trains à la gare centrale circulent toujours.

De la fumée noire s’échappe du bâtiment et les pompiers arrosent l’incendie d’une nacelle élévatrice.

Le bâtiment est directement adjacent à des immeubles d’habitation et adossé à une ruelle étroite, de sorte que les appartements et les bureaux et commerces à proximité sont évacués. Les poutres métalliques à l’intérieur du bâtiment brûlent au rouge et il semble que d’énormes poutres en acier du bâtiment se soient effondrées.

L’école dentaire à côté de la gare centrale a également été évacuée.

Woah énorme incendie au cœur de Surry Hills en ce moment à Sydney, envoyé par @annamccrea37 @abcnews @abcsydney. pic.twitter.com/HMQGwmvr2T – Evelyn Leckie (@Evelyn_Leckie) 25 mai 2023

Les sirènes et les alarmes incendie se déclenchent et un hélicoptère se fait entendre.

Le feu a commencé à se déplacer plus bas dans le bâtiment et il semble que tous les étages supérieurs soient pour la plupart brûlés.

Plus à venir …