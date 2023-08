Les responsables provinciaux affirment que les résidents défiant les ordres d’évacuation dans la région de Shuswap en Colombie-Britannique sapent la lutte « unifiée » contre les incendies de forêt et compromettent la sécurité des premiers intervenants – alors que les tensions dans la région restent élevées.

Bien que la pluie et un ciel plus clair aient aidé les efforts de lutte contre les incendies, la situation sur le terrain devient de plus en plus « source de division », a déclaré le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, lors d’une conférence de presse mercredi, où elle a réitéré l’appel de la province pour que les gens quittent la région tout en prolongeant une olive. succursale aux locaux.

« Notre combat collectif est contre le feu de forêt. Mais pour y parvenir, nos efforts doivent être unis – nous devons travailler ensemble, pas les uns contre les autres », a déclaré Ma.

L’incendie de Bush Creek East, qui constitue la majeure partie du complexe Adams, est estimé à 410 kilomètres carrés et a été décrit comme l’un des incendies les plus rapides et les plus agressifs de l’histoire de la province. L’ampleur des pertes matérielles n’a pas encore été confirmée, mais des maisons, une caserne de pompiers et des commerces ont été détruits.

Des milliers de personnes ont reçu l’ordre de fuir, mais certains habitants qui ont refusé de partir ont pris le combat en main, accusant la province de ne pas avoir fourni suffisamment de ressources et de les abandonner pour protéger leurs maisons.

Reid Foreman en fait partie. Il admet qu’il a sciemment désobéi aux ordres d’évacuation et dit à CTV News qu’il recommencerait.

« En un clin d’œil », a déclaré le résident d’Eagle Bay qui travaille dans l’industrie forestière.

« Je serai arrêté, je recevrai une amende, je m’en fiche – j’aide, je sais que j’aide. »

« CELA AUGMENTE LE DANGER »

Ma s’est dite compatissante mais a souligné que rester dans une zone d’évacuation est illégal, dangereux et préjudiciable aux efforts visant à contenir l’incendie.

« Lorsque des personnes non autorisées se trouvent dans les zones d’évacuation, cela augmente le danger pour tout le monde. Cela limite également le type de tactiques de lutte contre les incendies de forêt que le BC Wildfire Service peut déployer », a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard que les attaques aériennes et les brûlages contrôlés sont interdits dans les zones d’évacuation. zones où des « civils » sont présents.

« Cela détourne des ressources critiques de la lutte contre les incendies de forêt elle-même – vers la recherche d’équipements déplacés, la refonte du travail déjà effectué pour mettre en place une protection structurelle, ou simplement la tentative de gérer une situation imprévisible rendue encore plus imprévisible par des actions bien intentionnées mais non coordonnées. efforts de lutte contre les incendies », a ajouté Ma.

Trent Tucker, professeur à l’Université Thompson Rivers, a perdu sa maison à cause des incendies près du lac Little Shuswap.

Il a déclaré qu’il était totalement irresponsable pour les gens de rester dans les zones d’évacuation, et il est « extrêmement bouleversé » par les histoires « adorant » ceux qui ont défié les ordres d’évacuation.

« Notre maison a complètement disparu et pourtant nous avons ces mannequins qui restent derrière et les informations les traitent comme des sortes de héros », a-t-il déclaré.

Une carte des ordres d’évacuation et des alertes dans le district régional de Thompson Nicola (North Shuswap)

CONFIGURATION DES CEINTURES À POINTES

La GRC a confirmé que des ceintures à pointes ont été installées à certains barrages routiers et que des agents patrouillent à l’intérieur de la zone d’évacuation pour s’assurer que les gens ne quittent pas leurs propriétés. Les personnes trouvées errant dans les zones évacuées pourraient être arrêtées, ont prévenu les autorités.

« Cependant, quiconque souhaite partir est autorisé à partir et peut également être aidé à le faire », a déclaré le cap. James Grandy de la GRC en Colombie-Britannique a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CTV News.

Les ceintures à pointes n’ont été placées que parce que « de nombreuses personnes ne se sont pas arrêtées à ces barrages routiers », a-t-il ajouté.

Foreman a dû passer l’un de ces points de contrôle samedi, avant la mise en place des ceintures à pointes.

Après s’être marié à Kimberley, il a chargé sa camionnette d’une pompe et d’un fourre-tout et s’est dirigé vers la zone d’évacuation, avant d’être arrêté.

Sans se laisser décourager, il a continué à conduire.

«Je ne comprends pas pourquoi c’est si grave. J’ai une classe 1, je suis mécanicien. Je sais comment faire tout ça », « Je peux aider et je ne peux pas rester assis à regarder les maisons de mes amis brûler. »

Foreman a exprimé sa frustration et sa déception face à la réponse officielle à l’urgence, en particulier à la présence policière.

« Ils ne nous aident pas », a-t-il déclaré.

CONFRONTATION, CRITIQUE, « CONSPIRATIONS » FAISANT DES PÉAGES

Dans une mise à jour vidéo mercredi, Sean Coubrough, chef régional adjoint des pompiers du district régional de Columbia Shuswap, a déclaré qu’il était difficile pour les équipes locales de faire leur travail.

« Il y a un petit pourcentage de la population qui a une attitude négative. Nous avons eu quelques cas de menaces, d’abus, de vols d’équipement et d’autres événements malheureux », a-t-il déclaré.

« Les hommes et les femmes qui ont travaillé si dur ne méritent certainement pas cela. Tout ce qu’ils veulent, c’est aider. »

Même si les pertes de maisons et de structures ont été importantes, les pompiers étant parmi ceux qui ont tout perdu, Coubrough a terminé sa déclaration en disant : « Nous n’avons pas perdu de vies, pas encore ».

Cliff Chapman, du BC Wildfire Service, a déclaré que les équipes qui ont travaillé de longues heures pendant des mois au milieu d’une saison dévastatrice et record sont conscientes des critiques et des accusations formulées par les habitants.

« Quand (les pompiers) allument leur téléphone à la fin d’une journée de travail de 14 heures et qu’ils voient des messages négatifs dans les médias et/ou sur les réseaux sociaux à propos de ce qu’ils ont fait ce jour-là, ou de ce qu’ils ont fait au cours de la dernière journée, trois mois – cela a un impact profond sur eux », a-t-il déclaré mercredi lors de la conférence de presse.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de protéger ces maisons. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de garantir que les gens puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible. Cela a donc un impact important sur notre personnel. Cela a un impact négatif lorsqu’ils voient certaines conspirations et certains questionnements. »

Néanmoins, Ma et Chapman ont déclaré que des efforts étaient en cours pour entrer en contact avec les résidents du Shuswap afin de trouver un moyen de travailler ensemble.

BCWS OUVERT À UN ASSOCIATION AVEC LES LOCAUX

Dans une mise à jour distincte mercredi, Forrest Tower, responsable de l’information sur les incendies du BCWS, a déclaré que même s’il était toujours idéal pour les gens de quitter les zones d’évacuation, les personnes qui ont choisi de rester peuvent aider, à condition qu’elles soient prêtes à suivre les instructions du BCWS.

Il a déclaré que lors de l’incendie du lac Rossmoore, près de Kamloops, certains résidents locaux ont été embauchés – et payés – comme pompiers d’urgence et que bien d’autres se sont portés volontaires pour s’impliquer de diverses manières.

Et la même chose peut se produire dans la région de Shuswap Nord.

« Cela revient simplement à la communication », a déclaré Tower. « Nous définissons les tactiques opérationnelles, il faut donc avoir une certaine confiance dans le fait que ce que nous faisons est le moyen le plus efficace et le plus rapide de ramener les gens dans cette zone. »

Pour devenir pompier, vous devez disposer d’une formation de base appropriée et d’un équipement de protection individuelle, a-t-il ajouté.

Ma a fait écho à ces commentaires lors de la conférence de presse de mercredi, déclarant : « Le BC Wildfire Service fait appel à des personnes compétentes et expérimentées dans le Shuswap pour essayer de les intégrer dans leur travail, mais nous devons travailler ensemble sur cet incendie. Les gens ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent. »

BUSH CREEK EST LA PRIORITÉ NUMÉRO UN

D’après la façon dont le BC Wildfire Service classe les incendies de forêt, l’incendie de Bush Creek East est actuellement la priorité numéro un de la province.

« Toutes les ressources mises à disposition qui ne sont pas essentielles aux opérations de lutte contre les incendies sont en route vers ici », a déclaré Tower.

Entre 100 et 150 pompiers supplémentaires arriveront dans la région de Shuswap mardi et mercredi.

De plus, le district a reçu une autorité spéciale de la province pour fournir des services de soutien d’urgence aux communautés qui ne sont pas sous ordre d’évacuation, mais qui sont bloquées par des communautés qui le sont, a déclaré Derek Sutherland, directeur du Centre des opérations d’urgence du CSRD. Ces communautés comprennent Anglemont et Saint Ives.

Et tandis que l’incendie continue de s’étendre et devient incontrôlable, les équipes progressent bien.

Au cours de la dernière journée, il y a eu une « diminution généralisée du comportement des incendies », a déclaré Tower. C’est grâce à la pluie nocturne, aux températures plus basses et à l’humidité plus élevée.

Tower a déclaré que les pompiers ne s’attendaient pas à d’autres changements majeurs ni à une augmentation de l’incendie, et que l’incendie avait une « tendance prometteuse ».

Les équipes se concentrent sur le périmètre de l’incendie et des équipes de protection des structures sont présentes à Scotch Creek, Lee Creek, Turtle Valley, Celista, Magna Bay et Sorrento.

Une carte plus précise du périmètre des incendies est également attendue dans un avenir proche.

Une partie de l’incendie se situe dans le district régional de Thompson-Nicola, qui a confirmé mercredi que des structures avaient été endommagées ou détruites sur 11 propriétés de la région.

Selon Tower, l’équipe lourde de recherche et de sauvetage urbains Canada Task Force 1 est actuellement sur le terrain pour évaluer les dégâts dans le district régional de Columbia Shuswap, et le nombre de structures touchées pourrait être connu dès mercredi soir.

Avec des fichiers de Kevin Charach de CTV News Vancouver et de La Presse Canadienne