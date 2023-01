Incendie de Princes Street: un pompier se bat pour la vie et quatre autres blessés dans un énorme incendie au magasin Edinburgh Jenners

CINQ pompiers ont été blessés dans un incendie MASSIF qui s’est déclaré dans l’emblématique bâtiment Jenners sur Princes Street à Édimbourg.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux lundi matin avec jusqu’à 40 pompiers de 11 camions de pompiers qui s’attaquent actuellement à l’enfer qui fait rage.

Les acheteurs et les touristes ont regardé avec horreur les équipes de pompiers s’employer à maîtriser l’incendie.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre le bâtiment emblématique, qui était un centre commercial et maintenant une destination touristique populaire, englouti dans des flammes aussi épaisses que de la fumée noire s’échappant dans la rue.

La cause de l’incendie est actuellement inconnue.

Mais le syndicat des pompiers a confirmé que CINQ pompiers ont été blessés à la suite de l’incendie.

L’un des pompiers blessés est décrit comme étant dans un “état critique” et est actuellement hospitalisé.

Un porte-parole de la FBU a déclaré: “La FBU est au courant de l’incident en cours à Jenners à Édimbourg et a été informée des rapports faisant état de blessures chez les pompiers.

“Nous pouvons confirmer que cinq pompiers ont été soignés sur place ou à l’hôpital, dont l’un est dans un état grave.

“Pouvons-nous demander que, par respect pour les familles et les équipages impliqués, toutes les demandes d’informations soient réduites au minimum et transmises par les voies reconnues.”

On ne sait pas pour le moment si quelqu’un a été blessé à la suite de l’incendie.

Ross Haggart, officier en chef par intérim du Scottish Fire and Rescue Service, a déclaré: “L’incendie du bâtiment Jenners à Édimbourg est un incident très grave et complexe et je peux malheureusement confirmer que cinq de nos collègues ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés et un demeure dans un état critique.

« Les familles de toutes les personnes concernées ont été sensibilisées.

“Nous restons actuellement sur les lieux avec un total de 11 appareils et autres ressources spécialisées présentes.”

L’incident est toujours en cours.

Les bus Lothian ont annoncé un certain nombre de déviations de bus à North St David Street et South St David Street.

Il a déclaré: “En raison d’une fermeture de route, les bus ne peuvent pas desservir George Street et South St David Street et sont plutôt déviés via George Street, Frederick Street et Princes Street en direction du nord jusqu’à nouvel ordre.”

Les bus concernés sont les numéros 5, 45, 49, 100, 7, 10, 11 et 14.

Le bâtiment a abrité Jenners pendant plus de 100 ans avant sa fermeture en mai 2020.

Il fait actuellement l’objet d’une rénovation de plusieurs millions de livres sur quatre ans, soutenue par le milliardaire danois Anders Holch Povlsen, pour en faire un nouvel hôtel et un centre de loisirs.

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: «Vers 11 h 35 le lundi 23 janvier 2023, la police est intervenue pour aider le service d’incendie et de sauvetage écossais à la suite d’un incendie dans un bâtiment inutilisé de South St David Street à Rose Street et Princes Street, Édimbourg.

“Le feu est désormais maîtrisé.

“Il n’y a pas de risque plus large pour le public et les services d’urgence restent sur les lieux.

“Cinq pompiers ont été emmenés à l’infirmerie royale d’Edimbourg pour y être soignés.

“Il n’y a pas eu d’autres rapports de blessures pour le moment.

“Trois propriétés commerciales à proximité ont été évacuées par précaution.

«Un certain nombre de routes dans la région ont été fermées en conséquence, y compris une voie en direction est sur Princes Street et l’extrémité est de George Street.

“Les enquêtes sur la cause de l’incendie se poursuivent.”

