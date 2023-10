Incendie de Murrysville sur la route 22 dans le comté de Westmoreland

Un incendie s’est déclaré dans un bâtiment abritant plusieurs entreprises à Murrysville, dans le comté de Westmoreland. Regardez les dernières nouvelles de Murrysville dans la vidéo ci-dessus. L’incendie s’est déclaré vers 2 h 30 mardi sur le pâté de maisons 4000 de l’autoroute William Penn dans un immeuble. qui abrite le centre chiropratique de Murrysville, Black Armour Tattoo et Nourish Mentor. Le propriétaire du bâtiment, le Dr Chuck Tragesser, a déclaré que son fils avait repéré l’incendie. « Mon fils rendait visite à une famille et rentrait chez lui en voiture », a déclaré Tragesser. « Il a dit : ‘Papa, ce n’est pas bon, ton immeuble est en feu.’ Je suis sorti du lit et il m’a conduit ici. « Le chef des pompiers a déclaré qu’une personne passant par là avait vu l’incendie et alerté les autorités. Personne n’a été blessé. Les équipes ont réussi à maîtriser l’incendie en 12 minutes environ. Il y a eu aucun mot initial sur la façon dont l’incendie s’est déclaré.

