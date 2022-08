Incendie de McKinney en Californie : deux autres meurent, ce qui porte le total à quatre

Brian Nieuwenhuis, météorologue au National Weather Service à Medford, Oregon, a déclaré qu’il y avait également un risque que trop de pluie puisse provoquer des coulées de débris ou des glissements de terrain, ce qui représente un danger pour les pompiers.

Bien que les conditions se soient quelque peu stabilisées, a-t-il ajouté, “l’activité des incendies devrait se poursuivre tout au long de la semaine”.

L’incendie, qui est resté maîtrisé à zéro pour cent mardi, est l’un des 60 grands incendies de forêt et complexes d’incendie qui ont brûlé plus de 1,6 million d’acres à travers les États-Unis jusqu’à présent cette année, selon le National Interagency Fire Center. Dans le comté de Siskiyou, les incendies de China 2 et d’Alex, qui sont connus avec les incendies de foudre environnants sous le nom de complexe Yeti, ont brûlé plus de 2 400 acres, ont indiqué les autorités.

L’incendie de McKinney survient à un moment précaire pour l’État qui, avec le nord-ouest du Pacifique, a fait face à des températures anormalement élevées la semaine dernière alors qu’une vague de chaleur a recouvert la région.

Les journées de températures torrides et de conditions de sécheresse ont contribué à l’intensité des incendies en rendant la végétation plus sèche et plus susceptible de s’enflammer. Des analyses ont montré que le changement climatique causé par l’homme a augmenté la probabilité de telles vagues de chaleur extrêmes.

Le comté de Siskiyou connaît une sécheresse extrême, selon le US Drought Monitor. Le stress de la sécheresse peut tuer les arbres, a déclaré M. Nieuwenhuis, le météorologue.

“Vous tuez un arbre”, a-t-il ajouté, “et cela devient juste un gros morceau de bois de chauffage.”