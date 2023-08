INCENDIE DE MCDOUGALL CREEK: Plus d’évacuations pendant la nuit alors que les équipes travaillent pour protéger les structures

Le feu de forêt de McDougall Creek continue de semer le chaos à West Kelowna.

Comme la ville de West Kelowna et la province sont en état d’urgence, la majeure partie de West Kelowna et de Westside Road jusqu’à Fintry reste sous ordre d’évacuation, ce qui signifie que les résidents ne quittent pas leurs maisons.

Le dernier tronçon sur les évacuations a été annoncé par les opérations d’urgence du centre de l’Okanagan juste avant minuit le vendredi 18 août. Dans l’annonce, les propriétés situées entre Fintry Park et l’autoroute 97, les quartiers de Smith Creek et certaines parties de Shannon Lake ont reçu des ordres d’évacuation. et doivent quitter leurs propriétés immédiatement.

Les résidents du West Kelowna Business Park, de la zone agricole de Smith Creek, de Shannon Lake, de Glen Canyon et de North Glenrosa sont maintenant en alerte d’évacuation et doivent être prêts à partir à tout moment.

La carte d’évacuation peut être sur le site Web des services d’urgence du centre de l’Okanagan.

Plusieurs structures ont été perdues vendredi, y compris Lake Okanagan Resort, situé au nord de Wilson’s Landing sur Westside Road. Le nombre exact de structures est inconnu pour le moment.

À 7 heures du matin samedi matin (19 août), le feu de forêt de McDougall Creek reste à environ 10 500 hectares et est hors de contrôle. Il s’agit de l’un des 16 incendies de forêt notables dans la province.

