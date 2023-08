Incendie de Maui : 53 morts et plus de 1 000 structures incendiées

LAHAINA, Hawaï –

Une recherche de la dévastation des incendies de forêt sur l’île hawaïenne de Maui jeudi a révélé un désert de quartiers et de monuments effacés au-delà de toute reconnaissance, alors que le nombre de morts s’élevait à au moins 53 et que les survivants racontaient des histoires déchirantes d’évasions étroites avec seulement les vêtements sur le dos .

Un survol de l’historique Lahaina a montré des quartiers entiers qui avaient été une vision vibrante de la couleur et de la vie insulaire réduite à la cendre grise. Bloc après bloc, il n’y avait que des décombres et des fondations noircies, y compris le long de la célèbre rue Front, où les touristes faisaient leurs courses et dînaient il y a quelques jours à peine. Des bateaux dans le port ont été brûlés et de la fumée planait au-dessus de la ville, qui date des années 1700 et est la plus grande communauté du côté ouest de l’île.

« Lahaina, à quelques rares exceptions près, a été incendiée », a déclaré le gouverneur d’Hawaï Josh Green à l’Associated Press. Plus de 1 000 structures ont été détruites par des incendies qui brûlaient toujours, a-t-il déclaré.

Le nombre de morts augmentera probablement à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivront, a ajouté Green, et les responsables s’attendent à ce que cela devienne la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l’État depuis qu’un tsunami de 1961 a tué 61 personnes sur la grande île.

« Nous avons le cœur brisé », a déclaré Green.

La boutique de cadeaux Whaler’s Locker de Tiffany Kidder Winn, qui est l’une des plus anciennes boutiques de la ville, faisait partie des nombreuses entreprises détruites. Alors qu’elle évaluait les dégâts jeudi, elle est tombée sur une file de véhicules incendiés, certains avec des corps calcinés à l’intérieur.

« On aurait dit qu’ils essayaient de sortir, mais ils étaient coincés dans la circulation et ne pouvaient pas sortir de Front Street », a-t-elle déclaré. Plus tard, elle a repéré un corps appuyé contre une digue.

Winn a déclaré que la destruction était si répandue, « Je ne pouvais même pas dire où j’étais parce que tous les points de repère avaient disparu. » La salle de l’église historique de Waiola à Lahaina et la mission voisine de Lahaina Hongwanji sont englouties par les flammes le long de la rue Wainee le mardi 8 août 2023 à Lahaina, Hawaï. (Matthew Thayer/The Maui News via AP)

Alimenté par un été sec et les vents violents d’un ouragan qui passait, l’incendie s’est déclaré mardi et a pris Maui par surprise, traversant une croissance desséchée recouvrant l’île, puis se régalant de maisons et de tout ce qui se trouvait sur son chemin.

Le bilan officiel de 53 morts jeudi en fait l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis le feu de camp de 2018 en Californie, qui a tué au moins 85 personnes et dévasté la ville de Paradise. Le bilan d’Hawaï pourrait cependant augmenter, car les sauveteurs atteignent des parties de l’île qui étaient inaccessibles en raison des trois incendies en cours, dont celui de Lahaina qui était contenu à 80% jeudi, selon un communiqué de presse du comté de Maui. Plus de 270 structures ont été endommagées ou détruites et des dizaines de personnes ont été blessées, dont certaines grièvement.

« Nous sommes toujours en mode de préservation de la vie. La recherche et le sauvetage sont toujours une préoccupation majeure », a déclaré Adam Weintraub, porte-parole de l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï.

Les équipes de recherche et de sauvetage ne pourront toujours pas accéder à certaines zones tant que les lignes de feu ne seront pas sécurisées et qu’elles seront sûres de pouvoir se rendre dans ces zones en toute sécurité, a ajouté Weintraub.

Les flammes n’ont laissé à certaines personnes que quelques minutes pour agir et ont poussé certaines personnes à fuir dans l’océan. Un homme de Lahaina, Bosco Bae, a publié une vidéo sur Facebook à partir de mardi soir qui montrait un incendie brûlant presque tous les bâtiments d’une rue alors que des sirènes retentissaient et que des étincelles soufflées par le vent passaient. Bae, qui a déclaré être l’une des dernières personnes à avoir quitté la ville, a été évacué vers l’aéroport principal de l’île et attendait d’être autorisé à rentrer chez lui.

Marlon Vasquez, un cuisinier guatémaltèque de 31 ans arrivé aux États-Unis en janvier 2022, a déclaré que lorsqu’il a entendu les alarmes incendie, il était déjà trop tard pour fuir dans sa voiture.

« J’ai ouvert la porte et le feu était presque au-dessus de nous », a-t-il déclaré jeudi à l’Associated Press depuis un centre d’évacuation dans un gymnase. « Nous avons couru et couru. Nous avons couru presque toute la nuit et jusqu’au lendemain, car le feu ne s’est pas arrêté. »

Vasquez et son frère Eduardo se sont échappés par des routes encombrées de véhicules pleins de monde. La fumée était si toxique qu’il a vomi. Il a dit qu’il n’était pas sûr que ses colocataires et ses voisins soient parvenus à se mettre en sécurité.

Les habitants de Lahaina, Kamuela Kawaakoa et Iiulia Yasso, ont décrit leur évasion déchirante sous un ciel enfumé. Le couple et leur fils de 6 ans sont rentrés dans leur appartement après une course rapide au supermarché pour chercher de l’eau, et n’ont eu que le temps de prendre des vêtements de rechange et de courir alors que les buissons autour d’eux prenaient feu. Une carte montre les incendies de forêt dans l’État américain d’Hawaï. (Agence Anadolu / Contributeur / Getty Images)

« Nous avons à peine réussi à nous en sortir », a déclaré Kawaakoa, 34 ans, dans un abri d’évacuation, ne sachant toujours pas s’il restait quelque chose de leur appartement.

Alors que la famille s’enfuyait, ils ont appelé le 911 lorsqu’ils ont vu la résidence pour personnes âgées Hale Mahaolu de l’autre côté de la route s’enflammer.

La grand-mère de Chelsey Vierra, Louise Abihai, vivait à Hale Mahaolu, et la famille ne sait pas si elle est sortie. « Elle n’a pas de téléphone. Elle a 97 ans », a déclaré Vierra jeudi. « Elle peut marcher. Elle est forte. »

Des proches surveillent les listes d’abris et appellent l’hôpital. « Nous devons retrouver notre bien-aimé, mais il n’y a pas de communication ici », a déclaré Vierra, qui a fui les flammes. « Nous ne savons pas à qui demander où elle est allée. »

Les communications ont été inégales sur l’île, le 911, les services fixes et cellulaires étant parfois défaillants. Le courant était également coupé dans certaines parties de Maui.

Les touristes ont été invités à rester à l’écart et environ 11 000 ont quitté Maui mercredi et au moins 1 500 autres devraient partir jeudi, selon Ed Sniffen, directeur des transports de l’État. Les responsables ont préparé le Hawaii Convention Center à Honolulu pour accueillir les milliers de personnes déplacées.

Dans la région côtière de Kihei, au sud-est de Lahaina, de larges étendues de sol rougeoyaient avec des braises mercredi soir alors que les flammes continuaient de ronger les arbres et les bâtiments. Des vents en rafales ont soufflé des étincelles sur un patchwork noir et orange de terre carbonisée et de points chauds encore crépitants.

Les incendies ont été attisés par les vents violents de l’ouragan Dora passant loin au sud. C’est la dernière d’une série de catastrophes causées par des conditions météorologiques extrêmes dans le monde cet été. Les experts disent que le changement climatique augmente la probabilité de tels événements.

Les incendies de forêt ne sont pas inhabituels à Hawaï, mais les conditions météorologiques des dernières semaines ont créé le carburant d’un incendie dévastateur et, une fois allumés, les vents violents ont créé la catastrophe, a déclaré Thomas Smith, professeur agrégé de géographie environnementale à la London School of Economics. et sciences politiques.

La grande île d’Hawaï voit également actuellement des incendies, a déclaré le maire Mitch Roth, bien qu’il n’y ait eu aucun rapport de blessés ou de maisons détruites là-bas.

Les communications étant entravées, il était difficile pour beaucoup de se connecter avec des amis et des membres de la famille. Certaines personnes publiaient des messages sur les réseaux sociaux. Les responsables de Maui ont ouvert un centre d’assistance familiale au centre communautaire de Kahului pour les personnes à la recherche de personnes disparues.

Le major-général Kenneth Hara, du département de la Défense de l’État d’Hawaï, a déclaré aux journalistes mercredi soir que les responsables s’efforçaient de rétablir les communications, de distribuer de l’eau et éventuellement d’ajouter du personnel chargé de l’application des lois. Il a déclaré que les hélicoptères de la Garde nationale avaient largué 150 000 gallons (568 000 litres) d’eau sur les incendies.

La Garde côtière a déclaré avoir secouru 14 personnes qui ont sauté à l’eau pour échapper aux flammes et à la fumée.

Le maire du comté de Maui, Richard Bissen Jr., a déclaré mercredi que les autorités n’avaient pas encore commencé à enquêter sur la cause immédiate des incendies.

Le président Joe Biden a déclaré une catastrophe majeure à Maui. En déplacement dans l’Utah jeudi, il a promis que la réponse fédérale garantira que « toute personne qui a perdu un être cher, ou dont la maison a été endommagée ou détruite, obtiendra de l’aide immédiatement ». Biden a promis de rationaliser les demandes d’assistance et a déclaré que l’Agence fédérale de gestion des urgences « envoyait du personnel d’urgence » sur l’île.

Sinco Kelleher a rapporté d’Honolulu, Rush de Kahului et Weber de Los Angeles. les rédacteurs de l’Associated Press Nick Perry à Wellington, en Nouvelle-Zélande ; Andrew Selsky à Bend, Oregon; Bobby Caina Calvan et Béatrice Dupuy à New York ; et Chris Megerian à Salt Lake City, Utah, ont contribué.