Incendie de mariage en Irak : les mariés sont « engourdis » après que l’incendie a tué plus de 100 personnes | Nouvelles du monde

Les mariés, dont la célébration de mariage s’est terminée par un désastre après qu’un incendie a tué plus de 100 de leurs invités, ont déclaré à Sky News qu’ils étaient « morts à l’intérieur » suite à la tragédie.

Revan, 27 ans, et sa mariée Haneen, 18 ans, ont survécu à l’incendie, qui a commencé dans une salle de mariage bondée à Qaraqoshdans la province de Ninive au nord Irak.

Revan et Haneen le jour de leur mariage





Au moins 150 autres personnes ont également été blessées.

Revan dit avoir perdu 15 membres de sa famille dans l’incendie, tandis que son épouse « ne peut pas parler » après la perte de 10 membres de sa famille, dont sa mère et son frère. Son père est également dans un état critique.

Il dit : « C’est vrai que nous sommes assis ici devant vous, vivants. Mais à l’intérieur nous sommes morts. Nous sommes engourdis. Nous sommes morts à l’intérieur. »

Le mariage de mardi soir aurait réuni environ 900 invités, l’incendie s’étant déclaré vers 22h45, heure locale.

Alors que les premiers rapports suggéraient que les feux d’artifice allumés pour la danse lente du couple étaient à l’origine de l’incendie, Revan dit qu’il pense que le feu a commencé d’une manière ou d’une autre dans le plafond.

« Cela pourrait être un court-circuit, je ne sais pas. Mais le feu s’est déclaré au plafond. On a senti la chaleur… Quand j’ai entendu les crépitements, j’ai regardé le plafond », raconte-t-il.

« Puis le plafond, qui était entièrement en nylon, a commencé à fondre. Cela n’a pris que quelques secondes. »

Revan, 27 ans, et Haneen, 18 ans, déclarent qu’ils ne peuvent plus rester dans leur ville natale





Des séquences vidéo partagées peu de temps après la tragédie montrent le couple dansant alors que des morceaux de tissu en feu tombaient du toit.

C’est pendant la danse qu’il y a eu une coupure de courant, et quand le courant est revenu, il a « vu du feu » dans le plafond.

Il dit que c’est à ce moment-là que les gens ont commencé à « crier » et à « s’enfuir ».

Il continue en décrivant avoir aidé sa femme qui, selon lui, ne pouvait pas marcher à cause de sa robe de mariée.

« J’ai attrapé ma femme et j’ai commencé à la traîner. J’ai continué à la traîner et à essayer de la faire sortir de l’entrée de la cuisine. Alors que les gens fuyaient, les gens la piétinaient. Ses jambes sont blessées. »

Revan dit qu’il blâme le directeur de la salle pour la catastrophe, affirmant « qu’il n’avait pas pris de précautions de sécurité » et qu’il n’avait acheté qu’un seul extincteur, qui, selon Revan, « n’a pas fonctionné ».

Décrivant le déroulement des événements, il raconte que deux petits feux d’artifice ont été allumés alors qu’ils commençaient à danser, suivis de quatre autres quelques minutes plus tard.

Une image de l’intérieur de la salle avant l’incendie. Photo : Rudaw





Une image de la décoration du plafond alors que le feu prend le dessus





Il dit que sa famille avait précédemment refusé les feux d’artifice, qui, selon les organisateurs de la salle, pourraient être ajoutés à la célébration moyennant un coût supplémentaire.

Il a également déclaré que son père avait posé des questions sur le risque que de tels feux d’artifice provoquent des étincelles qui pourraient « atterrir sur la robe de la mariée » et « prendre feu », mais les propriétaires de la salle lui avaient répondu que les feux d’artifice étaient électriques, donc « vous pouviez mettre votre main ou même en plastique [on it] et ça ne brûlera pas ».

Il dit que la catastrophe signifie qu’ils ne peuvent plus rester dans leur ville natale : « Ça y est, nous ne pouvons plus vivre ici. Nous ne pouvons plus vivre ici. Je veux dire à chaque fois que nous essayons d’avoir un peu de bonheur. Quelque chose de tragique se produit. pour nous et détruit le bonheur. Alors, il vaut mieux que nous partions.

Il ajoute : « La nuit de noces… pourquoi est-ce arrivé ? Qu’avons-nous fait ? Pourquoi est-ce arrivé ? »

Les matériaux de construction hautement inflammables ont été pointés du doigt par les responsables de la défense civile et les médias d’État comme un facteur potentiel contribuant à l’effondrement rapide du bâtiment.

À la suite de l’incendie, le Premier ministre irakien Mohammed Shia al Soudani a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il avait contacté le gouverneur de la province de Ninive et les ministres de l’Intérieur et de la Santé de son pays, leur demandant de « mobiliser tous les efforts pour apporter des secours aux personnes touchées par ce malheureux incident ». « .

Qaraqosh, également connue sous le nom de Hamdaniya, est une ville chrétienne qui a survécu à l’occupation de l’État islamique.