Incendie de Lytton : des équipages luttent contre l’incendie à seulement 2 km du village

Un incendie qui brûle près du village de Lytton a atteint 200 hectares et plusieurs réserves des Premières nations ont reçu l’ordre d’évacuer, ont déclaré jeudi des responsables de la Colombie-Britannique.

Le BC Wildfire Service répond au nouvel incendie qui brûle à environ 1,7 kilomètre au nord-ouest du village, environ deux semaines après le premier anniversaire de l’incendie meurtrier qui a détruit la majeure partie du village.

Lors d’une conférence de presse virtuelle organisée à la hâte jeudi après-midi, des responsables du BC Wildfire Service, de Emergency Management BC et de la Première Nation de Lytton ont fait le point sur l’incendie de Nohomin Creek.

Moins d’une heure plus tard, leur mise à jour avait besoin d’une mise à jour.

Plutôt que l’estimation de la taille de 25 hectares que les responsables avaient donnée pour l’incendie, la taille serait maintenant plus proche de 200 hectares – soit environ 2 kilomètres carrés – selon une déclaration écrite publiée par le service des incendies de forêt.



ORDRE D’ÉVACUATION ET ALERTES

Les deux réserves que le chef adjoint de la Première Nation de Lytton, John Haugen, a déclaré avoir reçu l’ordre d’évacuer lors de la conférence de presse ont été rejointes par plusieurs autres, selon le communiqué mis à jour.

Au total, la Première Nation de Lytton a émis des ordres d’évacuation pour les réserves 23, 27B, 27 et 27A. La nation a également émis des alertes d’évacuation pour les réserves 9A et 9B, a indiqué le service des incendies de forêt, ainsi que des ordres et des alertes pour les propriétés jusqu’à Cameron Bar IR 13.

Le district régional de Thompson Nicola a également émis un ordre d’évacuation et a ouvert son centre des opérations d’urgence jeudi soir en réponse à l’incendie.

Environ deux douzaines de propriétés dans la zone électorale I sont soumises à l’ordre, les personnes évacuées étant invitées à emprunter Spencer Road North jusqu’à Lillooet pour sortir de la zone.

“La route vers le sud jusqu’à Boston Bar, du côté ouest du fleuve Fraser, a été compromise en raison de la crue printanière, et le Lytton Ferry reste hors service en raison des hautes eaux”, a déclaré le district régional dans son annonce.

Selon Pader Brach, directeur exécutif des opérations régionales pour Emergency Management BC, trois structures ont peut-être été détruites par l’incendie, bien que ces rapports ne soient pas confirmés.



INCENDIE ” HAUTEMENT VISIBLE “

L’incendie a été signalé pour la première fois à 12 h 45 jeudi, selon les pompiers, et brûle du côté ouest du fleuve Fraser.

Lors de la conférence de presse, Haugen a déclaré qu’il pensait qu’un total de neuf résidents avaient reçu l’ordre d’évacuer. La déclaration de service d’incendie de forêt n’a pas fourni de total mis à jour.

“Les rafales de vent dans la région cet après-midi ont un impact sur le comportement du feu, et les équipes dans les airs et au sol observent des taux de propagation des incendies modérés”, a déclaré Rob Schweitzer, directeur des opérations du centre d’incendie du BC Wildfire Service, lors de la conférence de presse. .

“L’incident est très visible depuis la route 1, le village de Lytton, la Première Nation de Lytton et les communautés environnantes.”

Quatre équipages d’attaque initiale et deux équipages d’unité combattent l’incendie depuis le sol avec le soutien d’hélicoptères et d’avions-citernes, a déclaré Schweitzer, ajoutant que la GRC et les services d’incendie locaux répondent également à l’incendie.

Les images de l’incendie publiées sur les réseaux sociaux montrent une épaisse fumée noire et des flammes visibles, avec plusieurs maisons et autres structures visibles au premier plan.

La cause de l’incendie est inconnue, selon les responsables.



RÉUNION DE LYTTON ANNULÉE, SERVICE TELUS INTERROMPU

Le village de Lytton devait tenir une réunion communautaire en ligne jeudi soir pour discuter des plans de relance municipaux. Cette réunion a été annulée à cause de l’incendie et sera reportée, selon un message Facebook du village.

E-Comm 911, le plus grand répartiteur d’urgence de la province, a déclaré sur Twitter que le service fixe et cellulaire de Telus n’était pas disponible à Boston Bar, Lytton et Spences Bridge.

Des techniciens sont sur place pour travailler sur la panne, selon E-Comm, qui a conseillé aux personnes confrontées à des urgences vitales d’essayer de composer le 911 au cas où le service aurait été rétabli, ou de se diriger vers le cabinet médical, le poste de police ou les pompiers les plus proches si possible. .

Les pompiers ont déclaré que rien n’indiquait que la panne de Telus était liée à l’incendie de forêt.

Sur son site Web de panne, Telus énumère la cause de la panne de jeudi comme un accident de véhicule à moteur qui a endommagé les câbles de l’entreprise.

La saison des incendies de forêt 2022 en Colombie-Britannique a commencé beaucoup plus lentement que la saison dévastatrice de 2021, mais le service des incendies de forêt a averti dans ses dernières perspectives de la saison plus tôt ce mois-ci que les conditions devraient se réchauffer et se dessécher dans les semaines à venir.

L’incendie qui a détruit Lytton a balayé le village le 30 juin, après trois jours consécutifs de chaleur record.

L’incendie qui se déplaçait rapidement n’a laissé que peu de temps aux habitants pour fuir et deux personnes sont mortes.

Plus d’un an plus tard, Lytton reste sous le coup d’un ordre d’évacuation et les membres de la communauté sont toujours confrontés à l’incertitude en attendant de rentrer chez eux.