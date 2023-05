Incendie de Loafers Lodge: ce que nous savons jusqu’à présent sur l’incendie d’une auberge en Nouvelle-Zélande

Points clés Au moins six personnes sont mortes après un incendie à l’auberge Loafers Lodge à Wellington.

Quelque 52 personnes ont été évacuées du bâtiment après avoir été averties de l’incendie à 00h25.

Fire and Emergency New Zealand pense que l’incendie était suspect, tandis que la police affirme qu’il est trop tôt pour le dire.

Plusieurs personnes sont mortes après un incendie « pire cauchemar » dans une auberge de 92 chambres dans la capitale néo-zélandaise.

Le Loafers Lodge a pris feu dans les premières heures de mardi, provoquant une évacuation à l’auberge de quatre étages dans la banlieue sud de Wellington à Newtown.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Incendie traité comme suspect

52 personnes ont été emmenées hors du bâtiment de l’auberge après avoir été informées de l’incendie à 00h25

Environ 90 secouristes ont répondu à l’incendie, qui a été éteint mardi au lever du soleil.

Des hélicoptères ont transporté environ cinq personnes à l’abri depuis le toit de l’auberge, qui aurait été pleine à craquer.

Il n’y avait pas de chambres vacantes dans l’auberge, qui est également utilisée comme logement de passage, à l’exception d’un certain nombre de chambres traitées contre les punaises de lit, a rapporté Radio NZ.

Il y avait environ 92 résidents dans l’auberge de 92 chambres, mais il y avait des visiteurs et d’autres qui n’étaient pas présents lors de l’incendie.

Les services d’urgence ont recensé 52 personnes comme ayant quitté le bâtiment, avec six corps restant à l’intérieur.

Fire and Emergency New Zealand (FENZ) pense que l’incendie était suspect, tandis que la police affirme qu’il est trop tôt pour le dire.

La FENZ a déclaré mercredi matin qu’elle sécuriserait bientôt le loft pour que la police puisse commencer son enquête.

La police a averti le public de ne pas s’attendre à des réponses rapides sur le nombre définitif de morts, l’identification des victimes ou la cause de l’incendie.

« Un incendie qui n’arrive qu’une fois tous les dix ans »

Le directeur du district de FENZ, Nick Pyatt, a déclaré mardi que « ce n’est pas pire que ça » pour ses équipages.

« Il s’agit d’un incendie qui ne se produit qu’une fois tous les dix ans pour Wellington. C’est le pire cauchemar pour nous », a-t-il déclaré.

« Il s’agit d’un événement tragique pour toutes les personnes impliquées. Mes sincères condoléances vont aux proches de ceux qui ont perdu la vie. »

Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré que les Néo-Zélandais s’étaient réveillés avec une « nouvelle tragique ».

« Je veux, au nom de tout le pays, étendre notre soutien aux premiers intervenants qui sont sur les lieux, en particulier nos pompiers, notre police, nos services d’ambulance et autres », a-t-il déclaré.

Le Loafers Lodge avait un mélange d’occupants à court et à long terme, y compris des travailleurs de quarts de l’hôpital Wellington voisin, des bénéficiaires de l’aide sociale et des personnes sous ordonnance de correction.

« Les personnes qui ont été touchées par cela faisaient partie des membres les plus vulnérables et les plus marginalisés de notre communauté, et elles méritent notre respect et notre soutien », a déclaré mardi le co-chef du Parti vert, James Shaw, au parlement néo-zélandais.

« Je suis aussi très, très en colère parce que j’ai un certain nombre de questions.

« Quel genre de pays sommes-nous pour permettre que ce genre de choses arrive aux membres les plus vulnérables de notre communauté ? Quel genre de pays sommes-nous où ces gens ont si peu d’options dans la vie que de vivre dans des logements insalubres avec un risque raisonnable de létalité ? »