Lundi, Sir Richard Branson a annoncé la triste perte de sa mère Eve à 96 ans, dans un message célébrant sa «vie merveilleuse et son esprit formidable».

L’un des moments les plus dramatiques de cette vie a sûrement été la nuit inoubliable d’août 2011 où Eve et ses compagnons de voyage sur Necker Island se sont réveillés pour se retrouver au milieu d’un enfer déchaîné.

Cet été marque une décennie depuis les scènes dramatiques, dans lesquelles la maison de luxe de Branson sur son île privée a brûlé.

Étonnamment, les 20 personnes présentes se sont échappées la vie dans l’incendie, déclenchée après que le manoir ait été touché à 4 heures du matin par la foudre lors d’une tempête tropicale.







Ils comprenaient Eve, qui a été arrachée de son lit dans la Great House de huit chambres sur Necker Island par Kate Winslet, lauréate d’un Oscar.

La star du Titanic a aidé à transporter l’ancienne ballerine et hôtesse de l’air de The Great House et s’est échappée indemne, ainsi que les jeunes enfants de Winslet et un certain nombre d’autres invités, dont la fille de Branson, Holly Branson.

Le neveu de Branson, Ned Rocknroll, était également présent. Maintenant Ned Smith, il est le mari de Kate et le père de son fils Bear Blaze.

S’exprimant sur le salon de discussion d’Ellen DeGeneres des années après l’incendie, Kate a rappelé: «Le deuxième nom de Bear est Blaze parce que mon mari et moi nous sommes rencontrés dans un incendie de maison.







« La maison a brûlé et nous avons survécu, mais nous voulions quelque chose du feu et donc Blaze était le nom que nous avons trouvé. Bear Blaze. »

Restant dans une petite propriété voisine avec sa femme et son fils Sam, Branson a couru nu dans un buisson de cactus alors qu’il tentait de s’échapper de sa maison en feu.

S’exprimant après l’incendie, il a plaisanté: « J’ai essayé d’obtenir de la sympathie pour le fait que j’avais sauté du lit nu et me suis précipité vers la Grande Maison dans l’obscurité totale et les vents de force ouragan et j’ai couru directement dans un buisson de cactus – la sympathie n’était pas venu pour mes blessures! «







Il a ajouté sur une note plus sérieuse: «Mon bureau était basé dans la maison et j’ai perdu des milliers de photos et mes carnets, ce qui est très triste. Mais toute la famille et tous les amis vont bien – ce qui est finalement tout ce qui compte vraiment. «

Le magnat s’est reconstruit, mais à peine cinq ans plus tard, l’île a de nouveau été durement touchée – cette fois par l’ouragan Irma.

Cette fois, Branson s’est réfugié dans la cave à vin de son manoir alors que les tempêtes faisaient rage au-dessus du sol, ravageant l’île.







Il a écrit dans un article de blog publié sur Virgin.com en 2017: «Une grande partie des bâtiments et de la végétation de Necker a été détruite ou gravement endommagée.

« Nous avons ressenti toute la force de l’ouragan le plus violent jamais enregistré dans l’océan Atlantique. »

L’entrepreneur de Virgin a acheté Necker Island au début des années 1980 et a commencé à construire la Grande Maison en 1982.