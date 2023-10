Incendie de l’aéroport de Luton : la « cause » de l’incendie d’horreur révélée après la destruction de 1 500 voitures de vacanciers et l’hospitalisation de cinq d’entre eux

L’incendie d’horreur à l’aéroport de Luton s’est déclaré dans un véhicule à moteur diesel qui venait d’arriver au parking, a révélé un chef des pompiers.

Tous les vols ont été suspendus après que des flammes ont ravagé le parking du terminal 2 de Luton, provoquant son effondrement mardi soir.

L’incendie d’horreur à l’aéroport de Luton a commencé dans un véhicule équipé d’un moteur diesel Crédit : PA

Les flammes ont ravagé le parking du terminal 2 à Luton Crédit : PA

Jusqu’à 1 500 véhicules stationnés sur le parking, situé à cinq minutes à pied de l’entrée du terminal, pourraient avoir été endommagés.

Dans un communiqué publié mercredi matin, l’aéroport a indiqué que les services d’urgence restaient sur place et que les vols seraient suspendus jusqu’à 15 heures, après avoir été initialement interrompus jusqu’à midi.

Quatre pompiers et un membre du personnel de l’aéroport ont été transportés à l’hôpital, inhalés par la fumée, et un autre pompier a été soigné sur place.

Maintenant, Andrew Hopkinson, chef des pompiers du service d’incendie et de sauvetage du Bedfordshire, a expliqué comment l’incendie s’est déclaré.

Il a déclaré : « Nous ne disposons à ce stade d’aucun renseignement suggérant qu’il s’agissait d’autre chose qu’un incendie accidentel qui s’est déclaré dans l’un des véhicules qui n’étaient pas arrivés depuis longtemps à l’aéroport.

« Ce n’était pas un véhicule électrique. C’était un véhicule diesel. »

« Le service d’incendie et de secours du Bedfordshire a reçu un premier appel au 999 à 20 h 47 hier soir, signalant une voiture en feu au troisième étage du parking du terminal deux derrière moi ici à l’aéroport de Londres Luton », a-t-il ajouté.

« Nos deux premiers appareils de lutte contre l’incendie sont arrivés sur place à peine moins de 10 minutes plus tard pour travailler aux côtés des pompiers du service d’incendie de l’aéroport de Luton.

« À leur arrivée, mes agents ont été confrontés à un incendie grave et à propagation rapide, impliquant un grand nombre de véhicules, qui s’est finalement propagé à plusieurs étages et a entraîné un effondrement partiel du parking.

« L’incident a été déclaré majeur à 21h38. Le parking a une capacité d’accueil d’un peu plus de 1 900 voitures et nous estimons qu’il y a jusqu’à 1 500 voitures dans le parking concerné.

« À son apogée, nous avions 15 engins de lutte contre l’incendie, plus de 100 pompiers et un certain nombre de ressources spécialisées, dont celle que vous voyez au-dessus de mon épaule droite, avec des ressources fournies par les services d’incendie et de secours voisins. »

Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient des flammes et de la fumée déchirant des voitures garées sur le parking nouvellement construit de l’aéroport.

Les pompiers ont lutté hier soir contre l’incendie à l’aéroport de Luton à Londres. Crédit : AFP