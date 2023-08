Incendie de la tour Streator éteint, les appartements restent habitables – Shaw Local

Les pompiers de Streator ont maîtrisé un incendie dans les tours Everett de huit étages en un peu plus de 15 minutes jeudi.

Les pompiers ont répondu à 15h28 jeudi, trouvant une épaisse fumée provenant de l’appartement 710 au septième étage, a déclaré le service d’incendie de Streator dans un communiqué de presse. À l’intérieur de l’appartement, les pompiers ont rencontré un feu nourri et de la fumée dans une chambre avec la pièce et le contenu en feu.

Un bidon d’eau sous pression a d’abord été utilisé pour limiter l’incendie, tandis que des tuyaux flexibles pouvaient être déployés à partir du système de canalisations hautes pour éteindre l’incendie.

La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête par le service d’incendie de Streator, le service de police de Streator et le bureau du prévôt des incendies de l’État de l’Illinois. Aucune détermination n’a été faite sur la cause de l’incendie.

D’autres pompiers sont intervenus sur les lieux et ont aidé à la ventilation, aux contrôles de santé des autres appartements, au nettoyage et à l’aide à l’enquête. Les services d’incendie de Reading et de Grand Ridge ont également été invités à apporter leur aide. Les deux départements ont répondu avec des moteurs et quatre pompiers.

Aucun blessé n’a été signalé aux résidents ou aux premiers intervenants.

La grande hauteur reste habitable. Certaines parties du bâtiment ont subi des dommages mineurs. L’appartement 710 a été légèrement endommagé par le feu et la fumée. D’autres parties des sixième, septième et huitième étages ont été légèrement endommagées par la fumée, a déclaré le service d’incendie de Streator dans un communiqué de presse.

Douze pompiers de Streator ont répondu à l’incendie avec deux équipes EMS. En plus de l’aide des pompiers de Grand Ridge et de Reading, le service d’incendie a également été aidé par Vermilion Valley Dispatch et Illinois American Water.