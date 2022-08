Incendie de la marina du Massachusetts, déclenché par des vapeurs de gaz, accidentel

MATTAPOISETT, Mass. (AP) – Les vapeurs d’essence enflammées par une étincelle lors d’un projet de remplacement de réservoir d’essence sur un bateau ont probablement été la cause d’un incendie majeur dans une marina du Massachusetts la semaine dernière qui a détruit des bâtiments, des véhicules et des bateaux et envoyé un employé à l’hôpital , ont indiqué les enquêteurs.

L’incendie au chantier naval de Mattapoisett vendredi qui a attiré plus de 100 pompiers et envoyé un panache de fumée noire épaisse sur le sud-est du Massachusetts qui pouvait être vu à des kilomètres a été déterminé comme accidentel, selon un communiqué publié lundi par le prévôt des incendies de l’État et les autorités locales. .

L’enquête a déterminé que l’incendie s’était déclaré à l’intérieur d’un bâtiment du chantier naval où un ouvrier remplaçait le réservoir d’essence d’un bateau.

L’incendie, attisé par des vents allant jusqu’à 40 km/h, s’est propagé à six bâtiments, 47 véhicules et 14 bateaux, ont indiqué les autorités.

Le travailleur blessé reste à l’hôpital mais devrait survivre. Trois pompiers qui ont subi des blessures par inhalation de fumée et épuisement par la chaleur ont été soignés à l’hôpital et libérés.

Mattapoisett est à environ 80 kilomètres au sud de Boston.

The Associated Press