Incendie de Keremeos Creek : Apex Mountain sous ordre d’évacuation

Un feu de forêt grandissant près d’une station de montagne de la Colombie-Britannique a déclenché un ordre d’évacuation du village lundi matin.

Brûlant au sud-ouest de Penticton, le feu de forêt de Keremeos Creek a été mesuré à 437 hectares dimanche soir. Mais lundi après-midi, le feu incontrôlable s’était considérablement développé et était mesuré à 2 264 hectares, selon le BC Wildfire Service.

Des centaines d’autres ordres d’évacuation ont été émis lundi, dont des dizaines à Apex Mountain Village. Ceux qui se trouvaient dans la région ont été informés qu’ils devaient partir immédiatement et s’attendre à ce que la GRC aide à accélérer le processus.

Un ordre d’évacuation a également été annoncé lundi par la bande indienne de Lower Similkameen pour certaines propriétés autour de Green Mountain Road. Un a également été annoncé pour les propriétés des zones électorales G et I, y compris une partie d’Olalla.

«Il y a des équipes qui travaillent dans la zone, donc même s’il n’y a pas nécessairement de danger immédiat pour ces maisons, comme en cas d’incendie à l’extérieur du bâtiment, cela peut être dû au fait qu’il y a des équipes de pompiers dans cette zone qui effectuent un travail important et dangereux. Donc, avoir des gens dans la région n’est pas idéal », a déclaré Erick Thompson, agent d’information du district régional d’Okanagan-Similkameen.

Un centre d’évacuation a été mis en place à l’école secondaire Princess Margaret au 120 Green Ave. à Penticton.

Thompson exhorte tous ceux qui ont une propriété sous ordre d’évacuation ou en alerte à s’inscrire auprès de la province même s’ils n’ont pas besoin d’une aide immédiate.

« Si vous vous inscrivez, vous avez accès aux services et cela peut vraiment aider à identifier qui se trouve dans la région et qui ne s’y trouve pas », a-t-il déclaré. « Il y a un certain nombre de propriétaires qui ne sont pas présents et s’ils se trouvent dans une autre partie de la province, ou dans une autre province, cela peut vraiment aider à identifier qui a besoin de services.

Près de 250 propriétés relèvent du nouvel ordre d’évacuation et 110 autres propriétés sont sous alerte d’évacuation. Thompson dit que le moment est venu pour ces personnes de se préparer.

«Avoir un kit à emporter est vraiment important. Donc, toute personne faisant l’objet d’une alerte d’évacuation devrait prendre ces mesures à l’avance », a déclaré Thompson.

« Lors d’un ordre d’évacuation où les gens doivent partir immédiatement, ils ne devraient pas prendre des bateaux et des remorques. Cela peut obstruer la voie d’évacuation. Il est important que les gens gardent cela à l’esprit. Lors d’une alerte d’évacuation, c’est le moment de déplacer ces éléments importants.

L’incendie a été découvert vendredi et les responsables affirment qu’il a été difficile de le combattre car une grande partie de l’incendie “se situe sur un terrain inutilisable pour le soutien des avions-citernes et de la machinerie lourde”.

Selon le BC Wildfire Service, 144 personnes sont maintenant affectées à l’incendie et d’autres devraient se joindre au combat dans les prochains jours.

“Nous apportons vraiment les ressources dont nous avons besoin pour attaquer cet incendie aussi agressivement que possible”, a déclaré Bryan Zandberg, responsable de l’information sur les incendies. “Il y a un avertissement de chaleur en place et nous sommes préoccupés par l’épuisement dû à la chaleur de nos équipages et par le simple fait d’être sur ce type de terrain difficile et de conditions météorologiques difficiles. Cependant, nous avons des plans pour cela.

Neuf hélicoptères sont également utilisés pour larguer de l’eau sur le feu qui, selon Zandberg, brûle sur un terrain rocheux escarpé difficile d’accès avec les équipages et l’équipement au sol.

Il a déclaré que les conditions météorologiques étaient favorables le matin mais qu’elles changeaient l’après-midi avec des vents accrus qui alimentaient le feu en oxygène.

“Nous avons eu un comportement de feu de rang quatre et cinq hier, donc c’est un feu très vigoureux”, a déclaré Zandberg. «Vous voyez des arbres miroiter, vous voyez un peu de front de flamme organisé. C’est surtout dans ce terrain inaccessible.

Les services d’incendie locaux, dont Keremeos, Naramata et Summerland, ont tous envoyé des équipes et des camions pour se concentrer sur la protection des structures. Au moins une structure a été détruite.

Au cours du week-end, Apex Mountain Resort a déployé ses canons à neige pour pulvériser de l’eau sur ses bâtiments et ses infrastructures afin de les empêcher de prendre feu à cause des braises portées par le vent.