Incendie de Johannesburg : près de 60 morts en Afrique du Sud | Nouvelles du monde

Plus de 50 personnes sont mortes dans la grande ville sud-africaine de Johannesburg (Photo : Reuters) Au moins 58 personnes sont mortes et 43 autres ont été blessées après qu’un énorme incendie ait éclaté à Johannesburg. L’incendie s’est déclaré tôt ce matin dans un immeuble à plusieurs étages de la grande ville sud-africaine. On pense qu’au moins un enfant a été tué. Le porte-parole des services d’urgence, Robert Mulaudzi, a déclaré qu’une opération de sauvetage était en cours, mais a ajouté qu’il était probable que le nombre de morts s’alourdisse encore. « En plus de 20 ans de service, je n’ai jamais rencontré quelque chose comme ça », a-t-il déclaré. Il a averti que les chances que les gens retrouvent leurs proches vivants sont « très minces ». Des images de la scène prises pendant la nuit montrent un grand nombre de pompiers sur place et des corps jonchant les rues. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo L’incendie s’est déclaré tôt ce matin (Photo : Reuters)



Les pompiers travaillent sur les lieux de l’incendie meurtrier tôt le matin (Photo : Reuters)



L’incendie est désormais en grande partie éteint (Photo : AFP via Getty Images) L’incendie a été en grande partie éteint, mais de la fumée est encore visible s’échapper des fenêtres du bâtiment noirci de cinq étages. Plus: Tendance

Des morceaux de draps et d’autres matériaux pendaient également aux fenêtres, et il n’est pas clair si les gens les utilisaient pour tenter de s’échapper. M. Mulaudzi a expliqué que les recherches constituent un défi car le bâtiment précédemment abandonné est un « quartier informel » où vivent des sans-abri sans aucun contrat de location formel. Des témoins affirment que jusqu’à 200 personnes pourraient y vivre, bien que le nombre exact soit inconnu. Les secours restent sur place ce matin (Photo : Reuters)



Les pompiers se tiennent à côté des corps couverts des victimes (Photo : Reuters)



Une opération de sauvetage est en cours mais il est probable que le nombre de morts va encore s’alourdir (Photo : AFP via Getty Images)



Les proches ont été avertis que les chances de retrouver leurs proches vivants sont « très minces » (Photo : Reuters) Les pompiers ont évacué les autres occupants à l'intérieur après leur arrivée sur les lieux. Une femme qui cherchait sa fille a déclaré aux journalistes sur place : « Ce n'est pas un endroit où quelqu'un peut vivre. «J'essayais de la faire revenir à la maison pour qu'elle puisse reprendre la vie qu'elle menait avant.» La cause de l'incendie n'est pas encore claire.

