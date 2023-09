Incendie de Johannesburg : des habitants dévastés se retrouvent sans abri et sans défense après que la catastrophe a fait au moins 74 morts | Nouvelles du monde

Une pile de corps emballés dans du plastique sont étalés sur le tarmac, entourés des bâtiments en ruine du centre-ville de Johannesburg.

Leurs fenêtres brisées et leurs murs pourris sont un avertissement pour une tragédie qui est maintenant arrivée.

Les gens se sont rassemblés aujourd’hui derrière les cordons de police, s’efforçant de voir au-delà des gros camions de pompiers qui bloquaient la vue des corps.

Certains d’entre eux sont des habitants du bâtiment incendié et d’autres sont des voisins des rues environnantes. Tous semblent impuissants et instables – frappés par leur proximité avec la catastrophe.

Des pompiers chevronnés et des secouristes de longue date ont déclaré à Sky News que cet incendie de bâtiment était le plus mortel de l’histoire récente de l’Afrique du Sud.

Thabo Mlangeni dormait lorsque l’incendie s’est déclaré vers 1 heure du matin, heure locale.

« J’ai entendu tous les gens et les enfants crier », a-t-il déclaré.

« Quand je me suis réveillé, j’ai vu des gens courir partout et le feu n’était pas facile à arrêter, alors j’ai voulu me mettre à l’abri et j’ai réveillé mon ami et nous avons commencé à courir. »

M. Mlangeni a perdu son ami alors qu’ils tentaient de s’échapper du dernier étage de l’immeuble. Nous l’avons trouvé regardant en direction des corps, ses affaires à la main, craignant le pire.

Les conditions dans le bâtiment étaient désastreuses. Un quartier de squatters surpeuplé, sans électricité, sans eau et sans ventilation adéquate. Pourtant, M. Mlangeni continue de pleurer son ancienne résidence car il n’a nulle part où aller.

« Je n’ai pas d’abri et je suis toujours inquiet pour mes amis disparus », a-t-il ajouté en baissant la tête.

« Je pense que notre gouvernement ne tient pas ses promesses. Chaque chambre peut accueillir dix personnes. Je blâme notre gouvernement. »

Le quartier est désormais inondé par les représentants du gouvernement. Des hommes politiques ont visité les lieux tout au long de la journée et le président Cyril Ramaphosa a annulé un discours national prévu concernant le sommet des BRIC pour visiter le site. Il a qualifié l’incendie de « signal d’alarme ».

Mais le flot d’attention est-il trop faible, trop tard ?

« Le CBD (quartier central des affaires) a été négligé pendant très longtemps, mais nous devons également prendre en considération le fait qu’il s’agit d’un défi historique qui existe », a déclaré le maire de Johannesburg, Kabelo Gwamanda, à Sky News lors de sa visite sur place.

Il se tenait devant son édifice patrimonial incendié, sa plaque bleue d’honneur épargnée par les flammes.

Autrefois centre administratif qui délivrait des laissez-passer à la population noire pour traverser l’ère de l’apartheid – et aujourd’hui encore, c’est un symbole de privation de droits.

« Ce que nous devons noter et réconforter, c’est que le gouvernement en place est passionné par le réaménagement de la ville de Johannesburg », a-t-il ajouté.

Cela n’est guère rassurant pour les résidents et leurs proches qui franchissaient les cordons pour identifier leurs proches.

Une tâche bien plus difficile que d’habitude. Dix victimes sont si gravement brûlées qu’elles sont méconnaissables et d’autres sont des migrants sans papiers difficiles à identifier.

Ian Scher, pompier chevronné et co-fondateur de Rescue South Africa, estime qu’il s’agit de l’incendie le plus mortel de mémoire d’homme à Johannesburg – et qu’il se fait attendre depuis longtemps.

« Moi et beaucoup d’autres pensons que cela se produit depuis une vingtaine d’années, car cela témoigne du manque de respect des règlements en matière d’incendie et de construction ainsi que de la surpopulation », a-t-il déclaré.

Un avertissement de deux décennies qui n’a pas été entendu et qui marque désormais l’histoire de la plus grande ville d’Afrique du Sud.