Incendie de Hay River : les résidents des Territoires du Nord-Ouest reviennent après les incendies de forêt

HAY RIVER, TN-O. –

Jennifer Coleman a vécu toute sa vie à Hay River et dans ses environs, dans les Territoires du Nord-Ouest, mais la route menant à la communauté lui semblait un endroit étrange, car elle et d’autres personnes évacuées par les incendies de forêt ont été autorisées à y retourner samedi pour la première fois depuis plus d’un mois.

« C’est presque comme de la mémoire musculaire lorsque vous conduisez sur cette autoroute, c’est presque comme si vous fermiez votre esprit et conduisiez, et vous vous retrouviez chez vous », a déclaré Coleman dans une interview dimanche.

« Ce n’était pas comme ça que ça arrivait. Je n’ai rien reconnu. C’était assez dur en fait. »

Coleman et son mari résidaient à Peace River, en Alberta, depuis que Hay River, ainsi que le hameau voisin d’Enterprise et de la Première Nation de K’atl’odeeche, ont été évacués le 13 août. Ils ont fait le trajet de six heures pour rentrer chez eux. Samedi dans des véhicules séparés lorsque l’ordre d’évacuation a finalement été levé à 9 heures

Elle avait un podcast en cours de lecture mais l’a refusé. Depuis la déviation vers Enterprise jusqu’à environ 10 kilomètres à l’extérieur de Hay River, le feu a modifié le paysage.

« C’était un pays différent », a déclaré Coleman. « C’était une motivation émotionnelle. »

La ville de Hay River a publié dimanche sur les réseaux sociaux des photos de vols arrivant à son aéroport avec des évacués de retour, et le maire Kandis Jameson a déclaré dans un message qu’il faudra un certain temps pour que les choses reviennent à la normale.

« Nous sommes ravis d’accueillir tout le monde à la maison après si longtemps », a déclaré Jameson, remerciant les pompiers « qui nous ont donné un endroit où retourner ».

« S’il vous plaît, restez en sécurité, donnez à nos pompiers de la place pour faire leur travail et veiller les uns sur les autres. »

Les résidents de l’entreprise restent évacués en raison du risque d’incendie. Les résidents de la Première Nation K’atl’odeeche ont été autorisés à rentrer dimanche.

Blair Warnock, qui est peut-être le plus récent résident de Hay River, a eu un premier aperçu de sa nouvelle maison samedi alors qu’il arrivait d’Edmonton en voiture avec son épouse et un ami.

Il a été embauché comme responsable des pièces chez un concessionnaire automobile à Hay River avant que tout le monde ne doive partir, et a accepté un bail pour une maison le jour où l’ordre d’évacuation a été émis.

« Donc, nous n’avions même pas eu l’occasion d’aller signer le bail et récupérer les clés et tout ça », a expliqué Warnock, qui rentrait à Edmonton dimanche pour amener un deuxième wagon.

« C’était la première fois que j’étais en ville. »

Le trajet jusqu’à Hay River était enfumé, a déclaré Warnock, en particulier lors de la traversée de l’Alberta vers les Territoires du Nord-Ouest samedi soir, près d’Enterprise, il a déclaré qu’il pouvait voir des poussées de fumée au loin.

À Hay River, cependant, Warnock a déclaré que l’incendie n’avait rien touché.

« La nuit dernière, le temps était clair en ville. Nous avons vu des étoiles et des aurores boréales », a déclaré Warnock.

Les autorités rappellent aux résidents qui reviennent qu’une alerte d’évacuation reste en place, ce qui signifie qu’ils doivent être prêts à repartir dans un bref délai si les conditions d’incendie changent.

La mairesse Jameson a encouragé sa communauté à soutenir ses amis, ses voisins et les entreprises locales qui ont perdu leur travail et leur activité en raison de l’évacuation.

« C’est une bonne occasion de sortir et de se reconnecter dans les cafés, les restaurants ou dans vos magasins préférés. J’ai hâte de vous rencontrer lorsque vous rentrerez à la maison », a-t-elle déclaré samedi dans sa publication sur les réseaux sociaux.

Pour Chris Ahn, directeur de The Rooster, un dépanneur local, préparer l’entreprise à ouvrir après un mois de fermeture a représenté beaucoup de travail.

Il a été autorisé à revenir plus tôt que les autres évacués afin de préparer le magasin pour la fin de l’évacuation générale, mais il n’était pas tout à fait prêt à ouvrir samedi, espérant plutôt être ouvert à des heures limitées dimanche.

« Nous devons nettoyer l’intérieur et sélectionner tous les produits périmés et les jeter, tous les produits », a déclaré Ahn depuis le magasin samedi.

« Ça fait deux jours mais je ne l’ai pas fini. »

Les écoles de Hay River ne reprendront pas les cours réguliers avant le 25 septembre, et elles ne reprendront pas les cours à K’atl’odeeche avant le 27 septembre.

Les pompiers des Territoires du Nord-Ouest ont averti dimanche dans une mise à jour que les résidents pourraient encore voir des panaches de fumée à proximité de la communauté, mais cela ne signifie pas que ce n’est pas sûr, notant que beaucoup de travail a été fait pour protéger la ville.

Coleman a déclaré qu’elle était prête à fuir si la situation redevenait dangereuse.

« Nous veillons à ce que nos véhicules soient pleins d’essence, juste au cas où », a-t-elle déclaré.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 18 septembre 2023.



— Par Rob Drinkwater à Edmonton.