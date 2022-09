L’autoroute 1 en direction est toujours fermée et une douzaine de propriétés à Hunter Creek et Laidlaw évacuées

L’incendie du sentier Flood Falls est estimé à 520 hectares alors que les gens continuent d’évacuer.

Les ordres d’évacuation sont toujours en vigueur ce matin (12 septembre) pour au moins une douzaine de propriétés dans les régions de Hunter Creek et de Laidlaw.

DriveBC indique que l’autoroute 1 en direction est est toujours fermée entre Chilliwack et Hope et que les automobilistes, espérant se rendre entre les routes Annis et Flood Hope, devront continuer à utiliser l’autoroute 9 et l’autoroute 7 pour traverser la région.

Le feu brûle sur un terrain très escarpé, ce qui pose des défis aux équipes au sol. Il y a maintenant 78 pompiers et sept hélicoptères qui travaillent sur le feu, en se concentrant sur les flancs nord, ouest et est de l’incendie.

Mises à jour à suivre.

LIRE LA SUITE : MISE À JOUR : Une douzaine de propriétés à Hope, Laidlaw évacuées à mesure que les incendies de forêt progressent

