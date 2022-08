Incendie de forêt record au Nouveau-Mexique déclaré maîtrisé

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Plus de quatre mois exténuants et 300 millions de dollars plus tard, le gouvernement fédéral a déclaré le plus grand incendie de forêt de l’histoire enregistrée du Nouveau-Mexique à 100% maîtrisé, une étape notable mais juste une autre étape dans ce que les résidents et les responsables locaux disent sera un long voyage vers la guérison.

L’incendie a été déclenché au printemps par deux incendies dirigés errants menés par le US Forest Service. Plus de 530 miles carrés (1 373 kilomètres carrés) des contreforts des Rocheuses ont brûlé, des centaines de maisons ont été détruites, des moyens de subsistance ont été perdus et les réserves d’eau potable ont été contaminées.

Les responsables locaux disent qu’il y a des années de travail devant eux pour restaurer le paysage et se protéger contre les inondations après un incendie.

La directrice du comté de San Miguel, Joy Ansley, et son équipe travaillent sans relâche depuis que les premiers panaches de fumée ont commencé à s’élever des montagnes Sangre de Cristo. Ils ont aidé à coordonner l’évacuation de milliers de personnes de petits villages de montagne et ont travaillé avec l’État et la ville de Las Vegas à l’approche des flammes.

Alors que la saison des pluies estivales bat son plein, Ansley a déclaré que certaines parties du nord du Nouveau-Mexique sont inondées chaque semaine.

“Cela va être un long processus et ce n’est pas parce que le feu est maîtrisé que nous ne sommes certainement pas tirés d’affaire”, a-t-elle déclaré mardi.

En plus des coûts liés à la lutte contre l’incendie, les responsables fédéraux des urgences ont versé plus de 4,5 millions de dollars d’aide aux personnes et aux ménages touchés et 6,7 millions de dollars en prêts à faible taux d’intérêt pour les petites entreprises.

Alors que plus de 1 200 demandes d’aide individuelle ont été examinées, l’Agence fédérale de gestion des urgences n’a pas précisé le nombre total de demandes reçues ou refusées.

Certains résidents ont exprimé leur frustration face aux refus de ne pas avoir d’adresse municipale pour leurs propriétés rurales. D’autres se sont plaints que les fonctionnaires fédéraux ne comprennent pas la vie rurale dans le nord du Nouveau-Mexique et comment les retombées de l’incendie les ont affectés.

La déclaration de catastrophe majeure du Nouveau-Mexique a été élargie pour inclure les inondations, les coulées de boue et les coulées de débris directement liées aux incendies de forêt. Dasha Castillo, porte-parole de la FEMA, a déclaré que les résidents qui ont déjà demandé une aide en cas de catastrophe causée par un incendie de forêt n’ont qu’à mettre à jour leur demande d’origine pour inclure les inondations ou d’autres dommages.

Castillo a encouragé les gens à contacter la FEMA s’ils ont postulé et n’ont pas eu de réponse.

Une législation est en attente au Congrès qui autoriserait une indemnisation complète des résidents et des propriétaires d’entreprise du Nouveau-Mexique pour les pertes causées par l’incendie de forêt massif, mais il y a une incertitude quant au prix ultime.

La cicatrice laissée par le feu de forêt comprend certaines zones qui ont été réduites en cendres et d’autres où la gravité était moins intense. Plus de 400 pompiers sont toujours affectés à l’incendie et ont été occupés à réparer des centaines de kilomètres de lignes de feu coupées pour contenir les flammes, à creuser des tranchées pour contrôler l’érosion et à enlever les arbres tombés et autres débris.

Le US Forest Service a déclaré que les hélicoptères distribueront environ 138 tonnes (125 tonnes métriques) de semences et 5 440 tonnes (4 935 tonnes métriques) de paillis. Jusqu’à présent, environ 4 milles carrés (10 kilomètres carrés) ont été ensemencés.

Aucun point chaud n’a été signalé depuis plus d’un mois, mais compte tenu de l’historique du début de l’incendie, les responsables voulaient être confiants lors de la déclaration de confinement, a déclaré Stefan La-Sky, un responsable de l’information sur les incendies au US Forest Service.

“Nous ne prenons pas ce nombre à la légère”, a-t-il déclaré à propos de la désignation.

Le Nouveau-Mexique a marqué le début précoce de ce qui a été une saison des incendies de forêt dévastatrice à travers les États-Unis avec un incendie meurtrier à Ruidoso, puis l’incendie près de Las Vegas.

Au total, les responsables fédéraux des incendies signalent que plus de 9 372 milles carrés (24 273 kilomètres carrés) ont brûlé depuis le début de l’année pour dépasser la moyenne sur 10 ans, et les prévisions pour un temps plus chaud et sec signifient que certaines régions verront des feux de forêt supérieurs à la normale. activité à l’automne.

Susan Montoya Bryan, Associated Press