Incendie de forêt dans le nord de la Colombie-Britannique à 3 kilomètres de Tumbler Ridge 1 jour après que les résidents ont été sommés de partir

Le feu de forêt de la rivière West Kiskatinaw qui brûle dans le nord de la Colombie-Britannique se rapproche de la ville évacuée de Tumbler Ridge.

Forrest Tower, un agent d’information du BC Wildfire Service, a déclaré vendredi matin que l’incendie se trouvait à quatre ou cinq kilomètres de l’autoroute 52, qui traverse Tumbler Ridge.

Pendant ce temps, le district de Tumbler Ridge rapporte que l’incendie se situe « à environ trois kilomètres » du lotissement urbain.

« Nous continuons de voir un comportement de feu assez extrême à peu près tous les jours depuis que cet incendie a commencé », a déclaré Tower à CBC. « Nous nous attendons à ce qu’il reste très agressif à partir d’assez tôt ce matin, en s’attendant à des incendies, des bougies. C’est donc la pleine consommation d’arbres à partir d’environ 10 heures ce matin. »

Tower a déclaré que le feu « n’est réceptif à aucune sorte d’activités de suppression que nous serions normalement capables de faire » et que le vent pousse le feu « dans une direction ouest, qui est toujours vers la communauté de Tumbler Ridge ».

Tower a déclaré qu’un changement de vent – qui pousserait le feu dans la direction opposée – est attendu samedi, mais a noté que le changement « pourrait se produire un peu tôt et se produire cet après-midi ».

« Si nous obtenons une rotation du vent, c’est une bonne nouvelle pour la communauté », a-t-il déclaré.

Dans un article sur les réseaux sociaux, le district de Tumbler Ridge a déclaré que le changement de vent dans la direction ouest avait poussé le feu « parallèlement à la crête, à environ trois kilomètres de Tumbler Ridge ».

« Les équipes au sol ont travaillé pour protéger les maisons et les biens, avec des températures plus fraîches et un changement de direction du vent prévus ainsi qu’un risque de pluie légère dans les prochaines 24 heures », a indiqué le poste.

Les évacués ont été invités à emprunter l’autoroute 29, car l’autoroute 52 était fermée, pour sortir de Tumbler Ridge. (Nouvelles de Radio-Canada)

Incendie estimé à 96 kilomètres carrés

L’autoroute 52 Est et Nord est fermée en raison du feu de forêt, qui a été découvert mardi. Vendredi matin, la taille de l’incendie était estimée à 96 kilomètres carrés.

Les habitants de Tumbler Ridge ont reçu l’ordre d’évacuer la communauté jeudi. Selon le district, « la grande majorité des résidents » étaient partis à 22 heures, avec un « groupe central » de secouristes, de bénévoles et de membres du personnel du centre des opérations d’urgence restant « en attente », ainsi que le maire Darryl Krakowka et les membres du conseil.

L’ordre d’évacuation couvre le district de Tumbler Ridge, qui abrite environ 2 400 personnes dans le nord-est de la Colombie-Britannique, ainsi que des propriétés à l’est, y compris des maisons à Bearhole Lake.

Le feu de forêt de la rivière West Kiskatinaw dans le nord-est de la Colombie-Britannique sur une photo publiée par le BC Wildfire Service le 7 juin 2023. (Twitter/Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Selon le district régional de Peace River, à 20 h jeudi, les hôtels étaient complets à Dawson Creek, à 117 kilomètres de Tumbler Ridge. Chetwynd – à 96 kilomètres – n’avait pas non plus de chambre d’hôtel vacante. Quelques emplacements de camping étaient encore disponibles dans les deux zones.

Ceux qui recherchent un hébergement à l’hôtel sont priés de se rendre à Fort St. John, à 170 kilomètres au nord de Tumbler Ridge, où ils peuvent s’inscrire au Pomeroy Sport Centre.