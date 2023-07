Incendie de forêt à Kelowna Knox Mountain, enquête de la GRC en cours

Le feu de forêt sur la montagne Knox de Kelowna qui a éclaté le jour de la fête du Canada reste sous contrôle.

L’incendie est soupçonné d’être d’origine humaine et la GRC de Kelowna a confirmé qu’une enquête est en cours.

L’incendie est considéré comme maîtrisé et il est peu probable qu’il se propage, grâce aux efforts conjoints d’extinction du service d’incendie de Kelowna et du BC Wildfire Service.

« Le personnel au sol du BC Wildfire Service et du Kelowna Fire Department a sécurisé le périmètre de l’incendie en mettant en place un système de garde et d’approvisionnement en eau sans carburant et continuera de patrouiller pour détecter les points chauds restants dans la zone d’incendie », a déclaré le Central Okanagan Emergency Operations.

LIRE LA SUITE: L’ordre d’évacuation est désormais rétrogradé à Alerte sur la montagne Knox de Kelowna

La fumée a été repérée pour la première fois au sommet du lieu de randonnée et de vélo populaire peu avant 14 heures. le 1er juillet. Au bout de quatre heures et demie, le brasier avait atteint 6,5 hectares.

Le BC Wildfire Service a été appelé pour aider le service d’incendie de Kelowna à lutter contre l’incendie. L’appui aérien est arrivé sur les lieux à 15 heures

Des hélicoptères, des avions-citernes et des équipes au sol ont travaillé pour éteindre l’incendie alors incontrôlable tout au long de la journée et le feu de forêt a été considéré comme «tenu» à 18 heures.

Les équipes au sol sont restées sur la montagne toute la nuit du 1er juillet pour empêcher la croissance.

Le 2 juillet, l’incendie a été considéré comme «sous contrôle» par le service des incendies de forêt.

Les ordres d’évacuation émis pour les résidents des quartiers de Magic Estates, Poplar Point, Knox Mountain, Clifton et Wilden ont maintenant été rétrogradés en alertes d’évacuation.

Une carte montrant la liste des routes et des propriétés sous alerte d’évacuation peut être consultée à cordemergency.ca/map.

La ville de Kelowna tient à rappeler aux gens que le parc Knox Mountain, y compris le chemin menant au tombeau de Paul, reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Il est interdit aux résidents d’entrer dans la zone d’incendie active et le non-respect peut entraîner une amende de 500 $.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.