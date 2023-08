Incendie de forêt à Hawaï: «On a l’impression qu’une bombe a été larguée», disent les habitants qui reviennent à la suite | Nouvelles du monde

C’était la première fois que les habitants de Lahaina étaient autorisés à revenir depuis que des incendies de forêt avaient détruit leur ville il y a trois jours.

Une file de voitures, longue de plusieurs heures, a attendu au poste de contrôle de la police pour montrer leurs papiers.

Une fois dégagés, ils ont parcouru l’autoroute sinueuse, sous un tunnel traversant les montagnes luxuriantes de l’ouest de Maui et en ville. Certains étaient sur des cyclomoteurs, d’autres à l’arrière de camionnettes, fouettant le vent en passant devant une série de plages de cartes postales.

On leur avait dit de se préparer à l’ampleur de la dévastation. Mais pour beaucoup, ce qui les attendait à leur arrivée était encore pire que ce à quoi ils s’attendaient.

Front Street était le cœur battant de Lahaina, plein de cafés vendant de la glace pilée, de bars branchés et de restaurants réputés. Mais ce n’était pas seulement une ville touristique, c’était une idylle pour 13 000 habitants.

Les voitures brûlées sont partout





Ryan Nakagowa a vécu ici toute sa vie et revient avec sa famille pour constater les dégâts sur le terrain. Ils portent des masques pour se protéger de la fumée âcre qui emplit l’air. Une grande partie de l’épave est encore fumante.

« J’ai vraiment l’impression qu’une bombe a été larguée », dit-il, « j’ai l’impression que si tu me pinçais en ce moment et que je me réveillerais, probablement mieux. Mais c’est la réalité, malheureusement. »

Les incendies ont commencé mardi. Image : AP





M. Nakagowa se demande comment dire à sa fille de cinq ans que son école a brûlé.

Pendant ce temps, sa sœur Natalie se remémore.

Il y a des fumées toxiques dans l’air après l’incendie





« Tous ceux qui sont venus ici, c’était leur endroit heureux », dit-elle, « Et maintenant, tout ce que nous savons a disparu. Je ne peux plus aller au magasin de glaces.

« Je ne peux pas aller dans les bars où nous allions. Il y avait des soirées bingo et des soirées trivia et un si grand sens de la communauté. Bien que nous ayons toujours ce sens de la communauté, ce ne sera plus pareil avant un moment. «

Il y a peu de joie à trouver dans les ruines mais Natalie essaie. « Vous voulez voir à quoi ressemble le restaurant trip advisor le mieux noté d’Hawaï ? » demande-t-elle en montrant un tas de métal tordu.

Un bar appartenant au rockeur Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, est toujours debout mais a été incendié, noir anthracite à l’extérieur et creusé à l’intérieur.

Le feu qui a anéanti Lahaina était assez chaud pour transformer le métal en lave argentée en fusion qui décore maintenant les routes. Dans les ruines de ce qui était la galerie d’art, une statue d’éléphant et une baleine modèle ont survécu.

Les alertes ne se sont pas déclenchées lorsque l’incendie s’est déclaré





« Tout ce que nous avions dans le passé a disparu »

Au bout de la rue, les sœurs Christie Gagala et Abigail Ang passent au crible les vestiges d’un endroit qu’elles habitent depuis près de deux décennies. Leur père l’a construit et ils ont vécu ici avec 16 membres de la famille. Ils sanglotent en réalisant qu’il y a peu à récupérer.

« Nous avons tout perdu », dit Christie, « Dieu merci, nous nous sommes toujours et nous sommes tous vivants, en sécurité et pris en compte. Nous sommes les seules choses que nous ayons maintenant, car tout ce que nous avions dans le passé a disparu. «

L’armée américaine va de maison en maison, fouillant les débris, marquant le trottoir avec une croix orange peinte à la bombe une fois la recherche terminée.

Les questions se multiplient pour les autorités quant à leur réponse aux incendies de forêt. Il existe un système d’alerte d’urgence extérieur à Maui, conçu pour des circonstances comme celle-ci mais, pour une raison quelconque, il n’a pas été activé mardi après-midi.

Il en coûtera des milliards pour reconstruire la ville





« J’ai entendu dire qu’aucune sirène ne s’était déclenchée », déclare Charles Offenbach, un habitant qui a perdu sa maison dans l’incendie, « Nous devions juste le savoir nous-mêmes. C’était un combat ou une fuite sans aucun avertissement. question de minutes. »

Certains ont manqué de temps. Près du port, la scène est apocalyptique. Les coques de dizaines de voitures incendiées sont maussades contre l’océan turquoise et étincelant. Les occupants ont, semble-t-il, abandonné leurs véhicules et se sont jetés à la mer alors qu’ils n’ont pas pu échapper aux flammes par la route.

Des restaurants ont été détruits





Annelise Cochran est restée six heures dans l’eau avec sa voisine, Edna. Les brûlures des flammes couvrent son visage.

« Nous devenions conscients », dit-elle, « nous hallucinions, nous tenions la main et nous disions de nous réveiller. De temps en temps, nous sortions de l’eau ou remontions vers le feu juste pour réchauffer nos corps. »

Elle aussi pense que les autorités étaient mal préparées. « Il n’y a pas eu d’avertissement », dit-elle, « on ne m’a rien dit, je n’ai reçu aucun message, aucune alarme, personne ne m’a dit que ma maison serait incendiée ou que mes amis mourraient devant moi. Et je comprends qu’il n’y a pas d’électricité, mais c’est à cela que sert un système d’urgence. »

À mesure que le nombre de morts augmente de jour en jour, le sentiment de perte augmente, tout comme l’examen minutieux de la réponse.