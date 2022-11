Incendie de Brentford: un homme est tué et deux femmes transportées d’urgence à l’hôpital après qu’un incendie d’horreur ait ravagé la maison

Un HOMME est décédé et deux femmes ont été hospitalisées après qu’un terrible incendie a ravagé une maison.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux de Brentford, à Londres, lorsque l’incendie s’est déclaré juste après 16 heures.

Un homme est décédé et deux femmes ont été hospitalisées après un terrible incendie à Londres Crédit : Benedict Humphris/My London

Les routes ont été fermées dans les environs alors que huit camions de pompiers et 65 pompiers ont combattu l’incendie à la maison.

Un homme a été retrouvé au rez-de-chaussée de la propriété de l’ouest de Londres et déclaré mort sur les lieux.

Alors que deux femmes ont été transportées d’urgence à l’hôpital et leurs conditions sont actuellement inconnues.

Il a fallu plus de deux heures aux pompiers pour maîtriser l’incendie, la cause de l’incendie faisant l’objet d’une enquête.

Un porte-parole des pompiers de Londres a déclaré: “Un homme est malheureusement décédé à la suite d’un incendie de maison sur Netley Road à Brentford.

“L’incendie de la maison à deux étages a été gravement endommagé par l’incendie. Les pompiers ont trouvé l’homme au rez-de-chaussée. Il a été déclaré mort sur les lieux.

“Une femme a été secourue par les pompiers et a été transportée à l’hôpital par les équipes du London Ambulance Service. Une autre femme a quitté la propriété avant l’arrivée de la brigade et a également été transportée à l’hôpital.

« La brigade a été appelée à 16 h 03 et l’incendie était maîtrisé à 17 h 14. Des équipes de pompiers de Chiswick et des casernes de pompiers environnantes étaient sur les lieux. La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: “Des officiers ont été appelés vers 16 h 05 le dimanche 13 novembre pour signaler un incendie dans un appartement sur Netley Road à Brentford. Les services d’urgence sont présents.

“Trois personnes ont été soignées par le London Ambulance Service. Malgré les efforts des ambulanciers paramédicaux, une personne a été déclarée morte sur les lieux.

« Les deux autres personnes ont été transportées à l’hôpital ; nous attendons une mise à jour sur leur état. Un certain nombre de propriétés voisines ont été évacuées.