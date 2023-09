Incendie dans une usine de batteries automobiles du ministère iranien de la Défense éteint

Un incendie dans une zone de stockage d’une usine de batteries automobiles du ministère iranien de la Défense, au nord de la capitale, a été éteint, a rapporté vendredi la télévision d’État.

L’incendie s’est produit vers minuit dans une zone de stockage d’articles en plastique d’environ 500 acres dans l’usine au nord de Téhéran. Les images télévisées montraient une colonne de fumée noire s’élevant dans le ciel nocturne.

Les pompiers ont réussi à éteindre l’incendie sans faire de victimes et une enquête est en cours pour déterminer la cause, selon le rapport.

Aucun dommage potentiel dû à l’incendie n’a été évoqué. Le ministère iranien de la Défense possède depuis longtemps les plus grandes et les plus anciennes usines de batteries automobiles d’Iran.

Les incidents sur les sites de l’industrie de défense du pays se sont multipliés ces dernières années et l’Iran a accusé Israël d’attaques ou de sabotage.

En août, l’Iran a accusé Israël d’avoir tenté de saboter son programme de missiles balistiques en utilisant des pièces étrangères défectueuses qui pourraient exploser, endommageant ou détruisant les armes avant qu’elles ne puissent être utilisées.

En 2022, une explosion dans une base de développement militaire et d’armement à l’est de Téhéran appelée Parchin a tué un ingénieur et en a blessé un autre.