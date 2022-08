Incendie dans le sud-ouest de la France : 6 000 personnes évacuées

L’incendie a forcé l’évacuation d’environ 6 000 personnes et détruit au moins seize maisons. Une autoroute importante près de la ville de Bordeaux a été fermée mercredi après-midi en raison de l’incendie qui faisait rage à proximité.

Plus de 60 kilomètres carrés (23 miles carrés) ont brûlé dans la région de la Gironde et les Landes voisines lors du dernier incendie de forêt qui a éclaté dans une nation européenne alors que le continent traverse un été chaud et sec.