Le « pub le plus bizarre » de Grande-Bretagne a été totalement détruit par un incendie pendant la nuit.

La Crooked House près de Dudley, dans les West Midlands, a pris feu vers 22 heures la nuit dernière.

Le « pub le plus bizarre » de Grande-Bretagne a été totalement détruit par un incendie nocturne Crédit : Facebook / Le seul moyen est Dudley

Le pub avant l’incendie 1 crédit

Les services d’incendie du Staffordshire et des West Midlands se sont précipités sur les lieux de Himley Rd, à Himley pour combattre les flammes pendant la nuit, mais n’ont pas pu contenir l’incendie.

Un témoin a déclaré à l’Express & Star: « Je suis monté dans ma cour pour vérifier mes chevaux et j’ai pu voir beaucoup de fumée provenant de la zone de The Crooked House, nous nous sommes donc rapprochés pour jeter un coup d’œil et avons pu voir qu’il était sur feu. »

Et un local a fulminé sur Facebook : « C’est absolument dégoûtant qu’une partie de notre histoire locale ait été détruite comme ça. »

Des photos de dimanche matin montrent les restes fumants de l’étrange point d’eau.

Autrefois surnommé « le pub le plus fou de Grande-Bretagne », le boozer a été vendu par les brasseurs Marston’s en juillet avec un prix indicatif de 675 000 £.

Le pub a déclaré dans un post sur Facebook : « The Crooked House a été vendu.

« Il est peu probable que ses portes rouvrent. Marston a vendu le site à un acheteur privé pour une utilisation alternative. »

La vente a laissé les habitants craignant qu’il ne soit plus jamais utilisé comme pub et une pétition a été lancée pour le sauver.

Samedi soir, il avait recueilli plus de 3 500 signatures.

Le bâtiment a été construit en 1765 en tant que ferme mais est devenu un pub dans les années 1830 avec des gens affluant pour voir comment un côté est 4 pieds (1,2 m) plus bas que l’autre.

Appelé à l’origine « The Siden House », ce qui signifie tordu dans le dialecte du Black Country, le pub a obtenu son effet bizarre à cause de l’affaissement causé par l’exploitation minière dans les années 1800.

La maison tordue est devenue connue pour être l’endroit où les pièces de monnaie et les billes roulaient apparemment le long du bar.

La structure inclinée est maintenue debout grâce à son étayage par des contreforts en briques et barres métalliques.

La Crooked House était un bâtiment classé Grade II depuis 1960.