Incendie criminel de Kyoto Animation : un tribunal japonais condamne à mort Shinji Aoba pour attaque meurtrière contre un studio

Un tribunal japonais a condamné jeudi à mort un homme de 45 ans pour avoir incendié le célèbre studio d’animation de Kyoto en 2019, ce qui a fait 36 ​​morts dans le pire massacre du pays depuis près de 20 ans, selon la chaîne publique NHK.

L’accusé, Shinji Aoba, a été accusé de meurtre et d’incendie criminel après avoir déclaré à la police que son travail avait été plagié et qu’il avait utilisé de l’essence pour mettre le feu au studio. Il a été reconnu coupable jeudi par le tribunal du district de Kyoto.

Des dizaines de personnes se trouvaient à l’intérieur du bâtiment de trois étages au moment de l’incendie, qui s’est propagé si rapidement que beaucoup n’ont pas eu le temps de s’échapper, avait alors indiqué la police. Tous ceux qui sont morts étaient des employés, et au moins 32 autres ont été blessés.

Dans sa décision, le juge Keisuke Masuda, président du tribunal, a qualifié le crime d’Aoba de « vraiment atroce et inhumain ». La mort des victimes était « trop grave et tragique », a déclaré Masuda, décrivant comment les flammes et la fumée ont englouti le studio.

“L’horreur et la douleur des victimes décédées dans le Studio 1, qui s’est transformé en un instant en enfer, ou décédées par la suite, sont au-delà de toute description”, a déclaré le juge.

Lors d’une conférence de presse en 2019, la police a déclaré qu’Aoba souffrait de problèmes de santé mentale non précisés.

Il a plaidé non coupable lors du procès qui s’est ouvert en septembre dernier, ses avocats de la défense arguant qu’il souffrait de troubles mentaux et qu’il ne pouvait être tenu pénalement responsable.

Les procureurs ont cependant requis la peine de mort, arguant qu’Aoba était pleinement compétent.

Parmi les démocraties industrialisées, seuls le Japon et certaines parties des États-Unis maintiennent la peine capitale. Des groupes de défense des droits, dont Amnesty International, affirment que le droit international interdit le recours à la peine de mort contre les personnes souffrant d’un handicap mental.

Jeudi, le juge a statué qu’Aoba pouvait déterminer le bien et le mal au moment de l’incident, selon la NHK. Sa capacité de responsabilité a été « déterminée comme n’étant ni fou ni mentalement incapable au moment du crime », a rapporté la NHK.

Il s’agit de la pire tuerie de masse survenue au Japon depuis l’incendie criminel d’un immeuble du quartier de Kabukicho à Tokyo en 2001, qui avait tué 44 personnes. Le bilan des morts a également dépassé celui de la tristement célèbre attaque au gaz sarin de Tokyo dans un métro en 1995, qui avait fait 13 morts.

L’attaque de Kyoto a laissé les fans du monde entier dans le deuil de la perte de vies humaines et d’un studio qui prétendait donner la priorité à ses employés et qui était une force majeure de l’industrie.

Fondée en 1981, Kyoto Animation – connue sous le nom de KyoAni – s’est fait un nom en produisant des animations de haute qualité qui s’inspirent à la fois du mystique et du banal.

Ses œuvres populaires incluent la série animée « Free ! », la série manga « K-On ! », l’adaptation télévisée animée de « La mélancolie de Haruhi Suzumiya » et « Violet Evergarden », que Netflix a reprise en 2018.

Cette histoire a été mise à jour.