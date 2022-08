Incendie au parc Ballou, Kelowna

Un incendie s’est déclaré dans le parc Ballou de Kelowna le 21 août.

Le brasier est considéré comme “nouveau” et mesure 0,01 hectare.

Il n’est pas clair si l’incendie est en cours et la cause de l’incendie est inconnue.

Une carte de l’incendie et de tous les autres incendies de forêt est disponible sur governmentofbc.maps.arcgis.com.

Les informations seront mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

