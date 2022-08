Incendie au nord-ouest de Kamloops mis à niveau vers un «incendie remarquable»

Un incendie au nord-ouest de Kamloops a été transformé en incendie notable.

Le feu de forêt de Watching Creek est estimé à 195 hectares et a connu un comportement de feu intense lundi (1er août) en raison de températures élevées et de vents accrus.

Le district régional de Thompson-Nicola a émis une alerte d’évacuation pour les propriétés situées à proximité de la zone électorale J.

Un birddog et six skimmer airtankers ont travaillé sur le feu aujourd’hui (2 août) tandis que des ressources terrestres et aériennes supplémentaires sont en attente.

L’incendie a été découvert le 29 juillet et aurait été causé par la foudre.

