Incendie au Honduras : Destruction généralisée alors que l’enfer déchire la station balnéaire des Caraïbes | Nouvelles du monde

Un énorme incendie a ravagé une station balnéaire des Caraïbes, ravageant plus de 200 maisons et entreprises et forçant des centaines de résidents à fuir.

Une vidéo dramatique partagée sur les réseaux sociaux montrait des rangées de propriétés balnéaires englouties par les flammes et s’effondrant sur Guanaja, qui se trouve à environ 70 km au large de la côte nord du Honduras.

Image:

L’énorme incendie a envoyé des volutes de fumée



Image:

Des centaines d’habitants ont été contraints de fuir



L’armée de l’air du pays a largué de l’eau dans le but d’éteindre l’enfer, mais pas avant qu’il n’ait causé une dévastation généralisée.

Des images prises après la maîtrise de l’incendie ont montré des dizaines de maisons sans toit ni fenêtre.

Le ministre du gouvernement Max Gonzales a déclaré : « Nous pouvons confirmer que nous n’avons pas de pertes humaines, mais de vastes pertes matérielles ».

Image:

L’enfer a laissé une traînée de dévastation dans son sillage



Quatre personnes ont été blessées dans l’incendie, qui a détruit 90 maisons et endommagé 120 autres, dont certaines utilisées comme commerces, a déclaré M. Gonzales.

L’incendie s’est déclaré avant l’aube et les habitants ont eu du mal à le maîtriser, car l’île n’a pas de service d’incendie.

Guanaja est une île pittoresque, populaire parmi les plongeurs pour ses eaux chaudes et cristallines et sa grande barrière de corail.