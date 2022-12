Incendie à l’usine de l’Iowa où une explosion a blessé plusieurs personnes

MARENGO, Iowa (AP) – Cela a pris presque toute la nuit, mais les pompiers ont éteint un incendie qui a ravagé une usine de recyclage de bardeaux d’asphalte à Marengo, dans le centre-est de l’Iowa.

Les pompiers ont travaillé jusqu’à 4 heures du matin vendredi pour éteindre l’incendie, a déclaré le chef de la police de Marengo, Ben Gray. L’incendie s’est déclaré à la suite d’une explosion à l’usine C6-Zéro peu après 11 heures jeudi. C6-Zero recycle les bardeaux d’asphalte usagés en biocarburant.

Gray a déclaré que plusieurs personnes avaient été blessées, dont 5 personnes qui avaient été emmenées en ambulance dans un hôpital d’Iowa City et d’autres qui avaient été conduites à l’hôpital dans des véhicules privés. Il n’a pas eu le décompte exact du nombre de personnes blessées, ni répondu aux questions sur les causes de l’explosion. Gray a déclaré qu’il s’attendait à publier plus d’informations d’ici la fin de la journée de vendredi.

Gray a déclaré au Des Moines Register qu’au moins une personne était dans un état grave à l’unité des brûlés des hôpitaux et cliniques de l’Université de l’Iowa. Le soldat principal de la patrouille de l’État de l’Iowa, Bob Conrad, a déclaré jeudi au Des Moines Register qu’au moins 30 personnes se trouvaient dans l’usine lorsque l’explosion s’est produite.

Les personnes vivant et travaillant à proximité de l’usine ont été évacuées et les résidents à une distance de sécurité de l’incendie ont été invités à rester à l’intérieur pour éviter l’exposition à la fumée. Les personnes évacuées ont été autorisées à rentrer chez elles vers 19 heures jeudi, a déclaré Gray.

Marengo est à environ 80 miles (129 kilomètres) à l’est de Des Moines.

The Associated Press