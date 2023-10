Incendie à l’aéroport de Luton : un conducteur a sauté d’une voiture en feu qui a « déclenché » l’incendie alors qu’elle était encore en mouvement pour échapper à une mort horrifique

Un CONDUCTEUR a dû sauter d’une voiture en feu qui a déclenché l’incendie de l’aéroport de Luton alors qu’elle était encore en mouvement, a-t-on affirmé aujourd’hui.

Les pompiers ont travaillé toute la nuit et jusqu’au petit matin sur le parking du terminal 2 pour éteindre l’incendie.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux semblaient montrer un véhicule en flammes.

Flammes alors que les services d’urgence intervenaient sur l’incendie hier soir Crédit : Reuters

Les restes carbonisés d’un véhicule gravement brûlé Crédit : w8media

Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient des flammes et de la fumée déchirant des voitures garées sur le parking nouvellement construit de l’aéroport.

Et une source proche de l’enquête a décrit comment la voiture qui a déclenché l’incendie « conduisait à ce moment-là ».

Ils ont déclaré au Sun : « La voiture roulait au moment où elle a pris feu.

« D’une manière ou d’une autre, le conducteur a réussi à s’en sortir et à s’éloigner indemne des flammes. »

Les familles présentes à l’aéroport ont été averties qu’aucune voiture ne pourrait quitter le parking détruit avant vendredi au moins.

Le ministère des Transports a déclaré qu’il étudiait la question et qu’il fournirait une mise à jour dans les plus brefs délais.

Quatre pompiers et un membre du personnel de l’aéroport ont été transportés à l’hôpital, inhalés par la fumée, et un autre pompier a été soigné sur place.

L’aéroport de Luton a déclaré que les vols resteraient suspendus jusqu’à 15 heures mercredi à la suite d’un incendie dans un parking à plusieurs étages.

Environ 25 000 passagers aériens subissent des perturbations et au moins 140 vols qui devaient décoller ou atterrir à l’aéroport de Bedfordshire ont été annulés.

Andrew Hopkinson, chef des pompiers du service d’incendie et de sauvetage du Bedfordshire, a déclaré : À leur arrivée, mes agents ont été confrontés à un incendie grave et à propagation rapide impliquant un grand nombre de véhicules qui s’est finalement propagé à plusieurs étages et a entraîné un effondrement partiel du parking.

« L’incident a été déclaré incident majeur à 21h38. »

Il a ajouté que jusqu’à 1 500 véhicules se trouvaient dans le parking au moment de l’incendie.

L’incendie aurait été déclenché par une voiture diesel au troisième étage.

Les images ont montré un véhicule explosant à travers la structure en béton.

C’est le moment où une boule de feu a explosé dans un parking de l’aéroport de Luton. Crédit : Twitter

Des centaines de voitures ont été ravagées par les flammes à l’aéroport de Luton mardi soir. Crédit : LNP