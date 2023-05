Incapables de se battre maintenant, deux amputés ukrainiens marchent pour collecter des fonds pour un hôpital militaire

KYIV, Ukraine (AP) – La tâche des anciens combattants ukrainiens était claire : de différentes villes, Oleksandr Shevtsov et Serhii Khrapko parcouraient 120 kilomètres (75 miles) et se rencontraient quelque part au milieu en l’honneur de leurs camarades blessés dans la guerre de la Russie contre leur patrie.

Leur marche a été partagée sur les réseaux sociaux et ils ont commencé à collecter des dons pour collecter des fonds afin de fournir du matériel médical au principal hôpital militaire d’Ukraine. Leur marche a également été une source d’inspiration pour de nombreuses personnes à travers le pays – les deux hommes ont été grièvement blessés lors de la dernière grande guerre entre la Russie et l’Ukraine en 2014 et ont dû être amputés.

Incapables de participer à la guerre en cours, les hommes ont trouvé un autre moyen de contribuer au combat.

« J’ai reçu un appel de mon frère d’armes, Serhii Khrapko. Nous nous connaissons depuis longtemps. Il a dit : ‘Sania, notre hôpital a besoin d’aide’ », a déclaré Shevtsov. Sania est son surnom. « C’est vraiment notre cher hôpital, celui qui nous a sauvé la vie. Cela a sauvé ma jambe droite », a-t-il déclaré.

« C’est ainsi que nous pouvons aider nos frères et sœurs d’armes et, d’une certaine manière, notre pays. Parce que notre pays se bat vraiment en ce moment. Nous nous battons tous comme nous le pouvons. »

Khrapko, qui manque un bras et court avec une jambe prothétique, a quitté Kiev le 15 mai à 15h05. Shevtsov, qui a une jambe prothétique, avait commencé la course depuis Jytomyr trois heures plus tôt. Cinq jours plus tard, ils se sont rencontrés sur la route, après avoir parcouru un total de 165 156 pas l’un vers l’autre en cinq jours.

Ils ont collecté 3,1 millions de hryvnias (84 000 $), juste en deçà des 500 000 hryvnias (14 000 $) nécessaires pour acheter un nouveau gastroscope pour le Centre clinique médical militaire national d’Ukraine.

Shevtsov, 38 ans, a été appelé au service militaire il y a neuf ans lorsque des séparatistes pro-russes se sont emparés de bâtiments gouvernementaux dans la région orientale du Donbass en Ukraine et ont proclamé la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk, en tant qu’États indépendants, déclenchant la guerre pour la région.

Le 4 juillet de la même année, il a été touché par des éclats d’obus lors d’une attaque imminente dans la périphérie de Louhansk, qui a causé de graves dommages à une artère majeure.

Les médecins de l’hôpital ont travaillé frénétiquement pour relancer le flux sanguin vers ses membres. Malgré tous leurs efforts, la chirurgie n’a pas fonctionné et sa jambe gauche a été amputée.

Il a été libéré, avec une jambe sauvée après six mois d’interventions chirurgicales.

Mais c’est alors que la bataille privée de Shevtsov a commencé.

Il ne supportait pas de porter la prothèse de jambe qui lui avait été fournie. Il est resté longtemps dans sa salle de bain, près de son lit, dit-il. Que penseraient les autres ? Il pensait. Il croyait que ses amis auraient pitié de lui, et il ne pouvait pas supporter ce sentiment. Il avait même honte de sortir et de s’asseoir dans son fauteuil roulant dans la cour, a-t-il dit, au cas où quelqu’un verrait ce qu’il était devenu.

Ensuite, il a été envoyé en Autriche pour suivre une formation de réadaptation. L’expérience l’a changé. Il a vu comment des personnes de tous horizons, des enfants aux personnes âgées, marchaient avec confiance avec leurs prothèses.

Il s’est dit : « Je ne m’assiérai plus jamais dans un fauteuil roulant.

Avant le début de la guerre en 2014, Khrapko, 45 ans, était menuisier et fabriquait des meubles pour les jardins d’enfants. Au début de la guerre, il est mobilisé et sert dans la 30e brigade mécanisée de l’armée.

En juillet 2015, un an après la blessure de Shevtsov, Khrapko a été touché lors d’une attaque au mortier, également dans la périphérie de Lougansk.

Ses blessures étaient beaucoup plus graves. Tout le côté gauche du corps de Khrapko a été blessé. Il avait perdu un bras et une jambe lorsqu’il a été admis à l’hôpital militaire. Il a subi plus de 20 opérations.

La promenade était l’idée de Khrapko; cela lui est venu à l’esprit lorsqu’un employé de l’hôpital leur a dit qu’ils avaient désespérément besoin d’un gastroscope. Alors il a appelé Shevtsov et lui a dit qu’ils devaient lever « quelques millions » de hryvnias.

« Combien exactement, c’est quelques ? » demanda son ami à l’autre bout du fil, selon le récit de Shevtsov.

« Plus de 3 », répondit son ami. « Vous marcherez de Jytomyr à pied, et je marcherai jusqu’à Kiev pour vous rencontrer. C’est ainsi que nous allons récolter cet argent.

Khrapko a admis qu’il avait peut-être acquis des callosités après la longue escapade. « Mais ce n’est pas un prix élevé », a-t-il déclaré. « C’est une goutte d’eau dans l’océan par rapport à ce qui se passe à l’est. »

Samya Kullab, Associated Press