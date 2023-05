INCA passe au mobile et apporte une nouvelle technologie pour les malvoyants dans l’Okanagan

Luke Jukes (à droite), représentant du magasin SmartLife de la Fondation INCA, discute de la technologie pour les malvoyants avec Pauline Huth de Desert Cove lors de l’arrêt mobile INCA à Vernon le jeudi 25 mai à la bibliothèque régionale d’Okanagan. (Roger Knox – Étoile du matin) La coordonnatrice de l’engagement communautaire de la Fondation INCA, Vittoria Spindor, fait la démonstration d’un Victor Reader, qui fait partie de la technologie offerte aux résidents ayant une déficience visuelle ou une perte de vision, lors de l’arrêt du centre mobile INCA à la succursale de Vernon de la bibliothèque régionale d’Okanagan le jeudi 25 mai. (Roger Knox – Matin Étoile) Tommy Leung est responsable du programme de soutien par les pairs et de défense des intérêts de la Fondation INCA pour la division de la Colombie-Britannique et du Yukon. Lui et son chien-guide, Elk, étaient à Vernon le jeudi 25 mai pour offrir un atelier de soutien par les pairs pour les malvoyants ou les personnes ayant une perte de vision, dans le cadre de l’arrêt du centre mobile INCA à la bibliothèque régionale d’Okanagan. (Roger Knox – Étoile du matin)

Que ce soit à Vernon, comme c’était le jeudi 25 mai, ou à Penticton la veille et à Kelowna la veille, Vittoria Spindor entendait la même chose de la part de personnes ayant une déficience visuelle ou souffrant d’une perte de vision.

De nouveaux équipements faciles d’accès les aident dans leur vie ou les aident à devenir plus sociaux.

Spindor est la coordonnatrice de l’engagement communautaire de la Fondation INCA, Division de la Colombie-Britannique et du Yukon, et elle était dans l’Okanagan cette semaine pour accueillir trois événements du Centre mobile INCA. L’idée est de laisser les malvoyants échantillonner l’équipement technologique, ainsi que de rassembler des partenaires pour le soutien par les pairs, tels que la réadaptation en perte de vision et ceux qui ont de l’expérience pour la communauté des sourds-aveugles, qui sont des personnes souffrant de perte de vision et d’audition.

« C’était incroyable », a déclaré Spindor du Mobile Hub lors de son arrêt à Vernon à la bibliothèque régionale d’Okanagan. « Nous avons reçu de nombreuses personnes qui nous ont posé différentes questions et se sont intéressées à ce qu’elles pouvaient faire avec la perte de vision et la cécité. J’espère que cela ira de l’avant car nous aimerions visiter ici plus souvent.”

L’un des équipements les plus populaires en démonstration était le Victor Reader, un lecteur multimédia portable qui lit des livres, des fichiers MP3 et MP4, EPUB et de nombreux autres formats multimédias. Il a également accès à plus de 36 000 stations de radio Web, à différentes commandes vocales de volume et de vitesse de lecture, et peut enregistrer la voix et les médias avec un microphone intégré ou une entrée de ligne.

Et, certainement, l’un des présentateurs les plus populaires n’a pas dit un mot.

Elk est un chien d’assistance de quatre ans qui aide la Fondation INCA à diriger le programme de soutien par les pairs et de plaidoyer Tommy Leung, qui sait qu’il joue le deuxième violon de son guide à quatre pattes.

« Elk est la star du hub mobile, je suis connu comme le porteur de chien », a ri Leung, qui a présenté un programme de soutien par les pairs à Vernon.

« Nous voulons que les gens apprennent à se connaître et se familiarisent avec le soutien par les pairs et le programme de plaidoyer, qu’ils parlent de leurs émotions et rassemblent des ressources auprès de la communauté. »

Le centre mobile INCA encourage les participants à prendre part à des programmes pour enfants et jeunes, à des activités récréatives et sociales, à des ateliers d’apprentissage et d’emploi, à des formations pratiques en technologie et à des démonstrations de produits.

Vous aurez également accès aux dernières percées en matière de technologies d’assistance, ainsi qu’à des favoris éprouvés, tous disponibles à l’achat dans la boutique INCA SmartLife.

