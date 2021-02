Inbetweeners ‘James Buckley’ gagne près d’un demi-million ‘de messages vidéo aux fans

Les Inbetweeners ont pris fin il y a plus de 10 ans – mais il y a toujours une énorme demande pour les stars de la comédie culte.

On estime que James Buckley – qui a joué Jay Cartwright, le favori des fans, a récolté près d’un demi-million uniquement à partir de vidéos personnalisées pour les fans.

La star s’est installée sur Cameo, gagnant plus de 2500 critiques cinq étoiles pour ses messages – qui peuvent inclure certaines de ses lignes les plus emblématiques et grossières de l’émission Channel 4.

Rien qu’au cours des deux derniers jours, il a laissé 50 avis sur sa page, et le Daily Star rapporte que seulement un quart environ laissent des avis.

Avec ses vidéos au prix de 41,25 £, cela signifierait que ses revenus se situent à environ 432000 £, plaçant James à la deuxième place du site.







Snoop Dogg, Mike Tyson, Lindsay Lohan et Charlie Sheen traînent tous derrière lui.

La star du bureau américain Brian Baumgartner occupe la première place, tandis que le comédien et acteur Gilbert Gottfried est troisième.

James dit à ses fans sur sa page: « Acteur, Jay – Intermédiaire. Je souhaite un joyeux anniversaire à un ami, peut-être que tu veux que je propose à ton autre » jay style « ou peut-être que tu veux juste que j’appelle quelqu’un de busw *** euh? «







Et les critiques ont été extrêmement positives, une écriture: « Absolument génial !! C’était exactement ce que je voulais. Merci beaucoup James. Je serai dans ses bons livres pour toujours maintenant. »

Un deuxième a fait remarquer: « Livré à temps. Ma copine a adoré. Merci. »

L’acteur filme également des vlogs avec sa femme Clair, avec qui il s’est marié en 2012.















Ils partagent deux fils et ont donné un aperçu de leur quotidien pendant le verrouillage, y compris James essayant sa main à un endroit de bricolage.

Il est devenu un nom familier avec The Inbetweeners en 2008, qui s’est terminé deux ans plus tard, bien que la distribution principale ait continué à faire deux films dérivés.

L’émission et les films ont mis en vedette Simon Bird, Joe Thomas et Blake Harrison.