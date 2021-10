Inbee Park et Jin Young Ko à égalité au sommet de ShopRite LPGA

GALLOWAY, NJ: Inbee Park a réussi un birdie sur trois de ses cinq derniers trous pour égaler Jin Young Ko avec un 6-moins de 65 ans et les deux meilleurs Sud-Coréens au monde à égalité pour la tête samedi dans le ShopRite LPGA.

Ko, le joueur n ° 2 au monde, a joué le matin sur le parcours venteux de Bay à Seaview et a réussi cinq oiselets dans un tronçon de six trous sur les neuf premiers. Elle a dû se contenter d’un seul bogey sur les neuf derniers et a été la première à afficher à 11 sous 131.

Park est la joueuse n°3 au monde et a bien roulé toute la journée, sa marque de fabrique. Elle a réussi un birdie de 30 pieds au 6e et a réussi un arrêt de 6 pieds au trou suivant.

Ils avaient deux coups d’avance sur la gagnante d’ANA Inspiration Patty Tavatanakit, qui a réussi un birdie dans le dernier trou pour couronner un 65 sans bogey.

Brittany Lincicome (67) et la Danoise Nanna Koerstz Madsen (68) avaient trois coups de retard avant le tour final.

Ko a une histoire récente de jouer son meilleur golf à la fin de l’année. Elle a raté la majeure partie de la saison du LPGA Tour l’année dernière, restant à la maison pendant la pandémie, et est revenue pour remporter le championnat du groupe CME.

Maintenant, elle vise une troisième victoire lors de ses cinq derniers départs sur le circuit de la LPGA. Cela n’inclut pas les Jeux olympiques, où Ko est à égalité au neuvième rang.

Je l’aime mieux qu’au début de l’année, a déclaré Ko, qui a changé d’entraîneur de swing à la fin de l’année dernière et pense que toutes les parties de son jeu commencent à se rejoindre.

Park a remporté son premier départ de l’année à la Kia Classic, mais a eu du mal ces derniers temps en sortant six événements consécutifs du top 10.

Je me souviens avoir mis du bon dans Kia, puis plus tôt dans la saison, a déclaré Park. Et puis du milieu de la saison à la fin de la saison, pas aussi bien. J’ai l’impression que cette semaine est presque revenue à l’endroit où je mettais vraiment bien plus tôt dans la saison.

Nelly Korda, la joueuse n°1 du golf féminin, n’a plus joué depuis la défaite américaine en Solheim Cup il y a un mois. Cela laisse Ko et Park, tous deux plusieurs champions majeurs et anciens joueurs n ° 1, pour s’affronter.

Jin Young est aussi une très, très bonne joueuse, donc je pense que ce sera vraiment amusant de jouer avec elle demain, a déclaré Park. De toute évidence, vous avez besoin de quelques birdies ici pour gagner demain. Sachant que le joueur n ° 2 au monde recherche la même chose que je recherche, je dois absolument faire de bonnes performances. Bonne motivation pour jouer.

A ne pas négliger, Tavatanakit, le premier grand champion de l’année, qui est tout à fait à portée.

Je pensais que puisque j’ai deux ans de retard, je dirais que 4 ou 5 sous demain me mettraient dans une très bonne position parce que je sais à quel point ils sont bons, a déclaré Tavatanakit. Aucune pression, aucune attente. Je vais juste aller là-bas et jouer au golf, et j’espère arriver là où je pense que je devrais être.

