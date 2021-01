L’inauguration de Joe Biden et Kamala Harris mercredi n’est peut-être pas accessible à la plupart des gens en personne, mais cela ne signifie pas que les Américains ne peuvent pas participer à ce moment historique depuis chez eux.

Le comité présidentiel d’inauguration (PIC) a annoncé une programmation de télévision dans les jours précédant l’inauguration axée sur la participation des familles et de leurs enfants à l’inauguration et au processus de tout cela.

Mercredi, l’actrice Keke Palmer devrait animer une première inaugurale: un livestream organisé pour les jeunes intitulé « Notre Maison Blanche: une célébration inaugurale pour les jeunes Américains » qui aura lieu avant et pendant la cérémonie d’inauguration à partir de 10 h HNE. L’événement comportera également un message de Jill Biden, titulaire d’un doctorat en éducation.

« Notre Maison Blanche: Une Célébration Inaugurale pour les Jeunes Américains » aura un segment sur les animaux de compagnie présidentiels, qui seront les premiers animaux de compagnie à la Maison Blanche après quatre ans. Les États-Unis sont sans chiens présidentiels depuis 2016, lorsque le président Donald Trump est devenu le premier président sans chien depuis des décennies.

La première dame entrante fera également une apparition lors du programme d’éducation à la découverte de mardi « Je jure solennellement: l’inauguration présidentielle américaine » à 12 h HNE. Ce programme vise à enseigner aux étudiants l’histoire de l’inauguration.

«Alors que nous réunissons les Américains pour une inauguration historique et inclusive du président élu Biden et du vice-président élu Harris, nous voulons nous assurer que nous impliquons les gens de tous âges et rassemblons les familles dans leurs maisons pour célébrer un nouveau départ pour la pays et une Amérique unis », a déclaré Tony Allen, PDG du comité inaugural et président de l’Université d’État du Delaware, dans un communiqué.

Tous les programmes peuvent être regardés en direct sur les chaînes de médias sociaux PIC YouTube, Facebook, Twitter et Twitch.

Ceux qui regardent l’inauguration de chez eux se divertiront avec la programmation de stars mercredi.

Lady Gaga, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Demi Lovato, Jon Bon Jovi, Ant Clemons et Tom Hanks font partie des stars sélectionnées pour apparaître lors des festivités d’inauguration de Joe Biden.

La plupart des événements entourant l’assermentation seront pratiquement concentrés, en partie en raison de la pandémie de coronavirus en cours, ainsi que de nouveaux problèmes de sécurité à la suite d’une foule pro-Trump qui a violé le Capitole la semaine dernière dans une émeute qui a fait cinq morts.