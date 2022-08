Inauguration du terrain de camping familial Starved Rock – Shaw Local

Ce samedi, de midi à 15 h, célébrez la grande ouverture de la nouvelle destination d’hébergement de Starved Rock Country – Starved Rock Family Campground! Ce magnifique terrain de camping familial, idéalement situé au cœur de Starved Rock Country – juste au nord de la I-80 et à quelques minutes des portes du Starved Rock State Park – accueillera le public pour un événement spécial d’ouverture.

Starved Rock Family Campground a été récemment créé par Mark et Ashley Voss. La propriété, anciennement connue sous le nom de terrain de camping Hickory Hollow, était considérée comme l’un des sites de camping les plus populaires de la région. Lorsque les anciens propriétaires ont décidé de prendre leur retraite, ils ont fermé le terrain de camping et vendu la propriété à une entreprise locale d’extraction de sable, qui utilisait le site pour le stockage. Lorsque la mine de sable a fermé et a décidé de vendre la propriété, la famille Voss a sauté sur l’occasion d’acheter le site et de redonner au terrain de camping sa gloire d’antan – avec la vision de créer une nouvelle destination de camping axée sur la famille.

L’installation dispose d’une piscine, d’une cabine de douche, de salles de bains à service complet et d’un cybercafé dans le club-house. Vous y trouverez également des sentiers pédestres sinueux, un pavillon de pique-nique et des jeux intérieurs et extérieurs pour toute la famille. Le parc peut accueillir à la fois le camping en tente et en camping-car. La plupart de leurs sites de camping-cars comportent des branchements d’eau, d’électricité et d’égout. Quelques sites sélectionnés n’ont que de l’eau et de l’électricité, mais il y a une station de vidange sur place disponible pour les clients. Le parc propose des sites saisonniers à des tarifs mensuels réduits pour tous ceux qui souhaitent rester un mois ou plus. Actuellement, le terrain de camping est ouvert jusqu’au 31 octobre, mais les propriétaires envisagent d’offrir du « camping sec » aux VR tout au long de l’hiver.

Ce samedi, la famille Voss invite tous les visiteurs curieux et locaux à venir flâner dans ce lieu fraîchement rénové. Vous pourrez rencontrer les nouveaux propriétaires, profiter de musique live gratuite et de savoureux tacos. La piscine du camping sera ouverte, ainsi qu’une maison gonflable, une station de maquillage et des cônes de neige pour les enfants !

Pour plus d’informations, assurez-vous de suivre Terrain de camping familial Starved Rock sur Facebook.

Pour réserver votre emplacement de camping, visitez : www.starvedrockfamilycampground.com

Terrain de camping familial Starved Rock Country

757 N 3029th Rd

Nord Utica, IL 61373

(815) 202-2088