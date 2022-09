Inauguration du programme de bourses d’études pour les arbitres

La responsable du développement du football féminin de la FIFA, Arijana Demirovic, et le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, ont inauguré samedi l’initiative d’héritage de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, le programme de bourses d’études pour les arbitres au Cooperage Football Ground.

Arijana, qui effectue une visite spéciale en Inde avant la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022, qui se tiendra du 11 au 30 octobre.

Le programme de bourses d’études pour les arbitres à Mumbai comptera 32 participantes.

« Il est impératif que le développement du football soit global. La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022 encourage déjà la participation des femmes au niveau local grâce à son initiative héritée, le programme de bourses de formation des entraîneurs, et le programme de bourses de formation des arbitres est une autre étape clé vers une représentation égale », a déclaré Arijana lors de l’événement.

“Alors que le football féminin se développe dans le monde entier en termes d’audience au niveau élite et de participation au niveau local, il est naturel que la prochaine étape soit un nombre accru d’arbitres féminins. Nous sommes donc très satisfaits de cette initiative et pensons qu’elle laissera une empreinte positive dans l’écosystème du football indien », a déclaré Arijana Demirovic.

Pendant ce temps, le Dr Prabhakaran pense que des initiatives telles que le programme de bourses d’études pour les arbitres inciteront davantage de femmes à choisir le football comme carrière.

« Le développement du football féminin et une représentation accrue sont des domaines clés pour une croissance holistique du football en Inde. Le programme de bourses d’études pour les arbitres est un pas dans cette direction. Les 32 candidates de ce programme sont représentatives de l’énorme bassin de femmes de l’écosystème actuel qui sont prêtes et désireuses de poursuivre une carrière dans le football », a déclaré le Dr Prabhakaran.

“Nous pensons que de telles initiatives inciteront davantage de femmes à s’impliquer activement dans le football. Avec une augmentation du nombre d’arbitres et d’entraîneurs féminins, la participation des femmes au niveau local est appelée à augmenter », a conclu le Dr Prabhakaran.

Souter Vaz, secrétaire honoraire de la Western India Football Association (WIFA) et Malojiraje Chhatrapati, président honoraire de la Kolhapur Sports Association (KSA), ainsi que d’autres dignitaires étaient également présents pour encourager un changement social positif et une représentation égale. Les dignitaires ont interagi avec le groupe inaugural de participants au programme de bourses d’études pour arbitres du COL.

Le programme de développement des arbitres est conçu produire des arbitres indiens qualifiés à tous les niveaux pour les compétitions nationales et internationales et promouvoir l’arbitrage en tant que carrière.

L’objectif principal du programme consiste à mettre en place une structure de soutien solide et clé pour l’arbitrage, avec un accent particulier sur le capital humain à travers la conduite activités de développement dans les matchs de football de base, de développement des jeunes et professionnels pour partager les connaissances mises à jour sur les lois du jeu (LOTG) et leur mise en œuvre à tous les niveaux.

