Inauguration du nouveau bâtiment Lighted Way le 5 août – Shaw Local

Lighted Way est prêt à couper le ruban sur son nouveau bâtiment.

Une coupe de ruban et une dédicace sont prévues à 10 h le samedi 5 août pour la nouvelle école Lighted Way au Schweickert Learning Center, 1445 Chartres St., La Salle.

Les visites publiques se dérouleront de 9 h à midi le samedi.

Lighted Way a acheté l’ancien Heritage Manor. Autrefois une ancienne maison de retraite, le manoir offre plus de 33 000 pieds carrés d’espace accessible par l’ADA, un grand parking et un emplacement à côté du parc Baker Lake au Pérou. Le déménagement de son centre de 10 000 pieds carrés à un centre de 33 000 pieds carrés permettra une meilleure programmation, plus d’activités et plus d’étudiants.

En mai, le Schweickert Charitable Trust a fait don d’un million de dollars à répartir entre le Pérou et Lighted Way. La partie du Pérou sera utilisée pour construire un tout nouveau terrain de jeu à Baker Lake, situé immédiatement au nord et adjacent au manoir. L’aire de jeux, Magical Park, sera accessible aux personnes handicapées et comportera une multitude d’équipements inclusifs qui offriront des expériences sensorielles riches aux enfants handicapés