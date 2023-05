Inauguration du monument de Lower Nicola en l’honneur des anciens combattants autochtones

Des centaines de personnes se sont rassemblées à Lower Nicola le matin du 28 mai pour commémorer ceux qui, localement, se sont sacrifiés pour notre liberté.

Un nouveau mémorial de guerre a été dévoilé sur Neale Road à côté de la Shulus Community Arena, mettant en vedette ceux qui ont servi dans la vallée de Nicola. Ceux qui vivent dans la vallée reconnaîtraient une poignée de noms sur la liste comme des noms de rues locales, comme Voght, Charters et Coutlee.

Au total, 67 noms figurent sur le monument commémoratif de guerre des associations d’anciens combattants des Premières Nations à trois piliers, qui complète un gros rocher qui se trouvait déjà à proximité et qui rend hommage à ceux qui ont servi dans les deux guerres mondiales, au Vietnam et en Corée.

La bande indienne de Lower Nicola a dévoilé un nouveau monument aux morts près de la patinoire le matin du 28 mai. Des centaines de personnes y ont assisté, ainsi que des personnes en uniforme. Ne l’oublions pas. pic.twitter.com/Ok1OPg48jx – Jake Courtepatte (@JakeC_16) 29 mai 2023

sergent. Kyla Boston du Royal Westminster Regiment était sur place pour fournir des informations sur le programme Bold Eagle, une expérience d’entraînement d’été pour les jeunes Autochtones pour enseigner à la fois la culture et l’entraînement militaire.

« Si vous avez des jeunes dans vos communautés âgés de 16 à 29 ans, recherchez rapidement Bold Eagle sur Google et de quoi il s’agit. Ils vont acquérir tellement de connaissances au cours de ces cinq semaines et en apprendre davantage sur leur culture, en apprendre davantage sur eux-mêmes et en apprendre davantage sur la façon dont vous pouvez tester votre force mentale et physique.

Beaucoup ont assisté au dévoilement du monument aux morts de Lower Nicola en uniforme. (Jake Courtepatte/Capital News)

La cérémonie impliquait également une offrande de feu sacré et un survol d’un avion d’entraînement Hawk.

