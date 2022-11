Inauguration de l’imposant nouveau parlement du Zimbabwe financé par la Chine

HARARE, Zimbabwe (AP) – Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a salué les “excellentes” relations avec la Chine alors qu’il prononçait pour la première fois un discours sur l’état de la nation dans un nouveau bâtiment parlementaire de plusieurs millions de dollars offert par le géant économique asiatique.

La Chine a financé et construit l’imposant et spacieux bâtiment du parlement de six étages de 200 millions de dollars à Mt. Hampden, à environ 18 kilomètres (11 miles) à l’ouest de la capitale, Harare, comme un “cadeau” – signifiant son influence croissante sur l’ancienne colonie britannique .

Le discours, qui a également servi à ouvrir officiellement la dernière session du parlement actuel avant les élections de l’année prochaine, marque le déménagement du bâtiment du parlement de style victorien de l’époque coloniale dans le centre de Harare. Le Zimbabwe dit qu’il prévoit d’établir une nouvelle capitale “intelligente” à Mt. Hampden où les bureaux du gouvernement seront situés, loin de la congestion de Harare.

Dans son discours, Mnangagwa a décrit la chambre au sommet d’une montagne qui se trouve sur 3,3 hectares (8 acres) de terrain comme “majestueuse”. Il a déclaré que le bâtiment est un “témoignage du partenariat stratégique et global et des excellentes relations fraternelles” entre le Zimbabwe et la Chine. Le gouvernement a déclaré que l’événement de mercredi n’a pas marqué l’ouverture officielle ni la remise du bâtiment, qui se ferait à une date qui n’a pas encore été annoncée.

Les liens entre les pays remontent aux années 1960, lorsque la Chine a aidé à former et à fournir des combattants de la guérilla dans la lutte contre le régime de la minorité blanche. Le pays a cependant conservé des relations étroites avec la Grande-Bretagne et d’autres pays occidentaux après l’indépendance en 1980.

Depuis 2003, le Zimbabwe s’est tourné vers la Chine, ainsi que vers la Russie, pour amitié et assistance après s’être brouillé avec les pays occidentaux qui ont imposé des sanctions à la suite d’allégations de violations des droits de l’homme et de fraude électorale perpétrées par le président de l’époque, Robert Mugabe, qui a perdu le pouvoir en 2017 et décédé en 2019.

La Chine est également massivement impliquée dans la construction et le financement de projets d’infrastructure à gros budget au Zimbabwe, notamment la rénovation des principaux aéroports. Une entreprise chinoise a construit le National Defence College à Harare, qui a ouvert ses portes en 2014 et a été financé par un prêt sans intérêt de 98 millions de dollars de la Chine. L’implication chinoise supplémentaire couvre presque tous les secteurs de l’économie zimbabwéenne – de l’énergie à l’exploitation minière et à l’agriculture

Cependant, contrairement à son prédécesseur Mugabe, Mnangagwa a cherché à dégeler les relations glaciales avec l’Occident grâce à une campagne d’engagement qui comprend une candidature pour rejoindre le Commonwealth, un club composé principalement d’anciennes colonies britanniques que Mugabe a quitté en 2003.

Qualifiant le Zimbabwe d'”ami de tous et d’ennemi de personne”, Mnangagwa a appelé à une levée “inconditionnelle” et “urgente” des sanctions imposées par l’Occident et s’est félicité d’une invitation à assister au sommet États-Unis-Afrique le mois prochain. Auparavant, les États-Unis n’avaient pas invité le Zimbabwe au sommet à l’époque de Mugabe.

