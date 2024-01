Inauguration de l’ère Mayo

Même si l’ascension de Mayo n’a pas été une véritable surprise – Robert Kraft l’a qualifié d’héritier présumé dans le passé – la manière dont cette décision a été effectuée était curieuse. Puisque Kraft a inclus une clause dans le contrat de Mayo qui lui garantissait le successeur, les Patriots n’étaient pas tenus de mener des interviews et ont simplement fait l’annonce et nous attendons maintenant sa conférence de presse de mercredi.

Mais en organisant les choses de cette manière, l’équipe s’est privée d’une opportunité de parler avec d’autres candidats et a ainsi perdu l’opportunité d’obtenir des informations potentielles du point de vue d’un ou deux étrangers. Quel mal aurait-on fait en écoutant Eric Bienemy ou Shane Waldron, et éventuellement en recueillant de nouvelles réflexions sur l’offensive ? De nombreuses équipes ont en tête une personne spécifique lorsqu’elles mènent des entretiens – donc Mayo aurait pu être cette personne depuis le début, mais des informations auraient quand même pu être recueillies.

Cette partie est cependant terminée et la nomination de Mayo et ce qu’il pourrait apporter à la table suscitent beaucoup d’enthousiasme. Ce qui reste cependant incertain, c’est la structure de tout le reste. Comment sera constitué le staff technique ? À quoi ressemblera le service du personnel ? Qui aura le dernier mot ? D’autres changements sont-ils en route ?

À court terme, il semble que les réponses à bon nombre de ces questions ne viendront pas de si tôt. Divers rapports indiquent que les Patriots prévoient de maintenir le service du personnel en place pendant le repêchage, ce qui est similaire à la façon dont Belichick a géré les choses à son arrivée en 2000. Bobby Grier et le reste de ses éclaireurs sont restés pendant le repêchage malgré l’arrivée de Belichick et Scott Pioli, l’idée étant que les recherches préliminaires avaient été effectuées tout au long de la saison. Une fois le repêchage terminé, Grier et Cie ont été relâchés.