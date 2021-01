Lady Gaga, Jennifer Lopez, Garth Brooks, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Lin-Manuel Miranda, Leslie Jones, Eva Longoria et Tom Hanks font partie des stars sélectionnées pour apparaître lors des festivités d’inauguration de Joe Biden cette semaine, a annoncé le comité présidentiel inaugural. .

Biden sera inauguré à midi HE le 20 janvier, devenant ainsi le 46e président des États-Unis. La plupart des événements entourant l’assermentation seront virtuellement concentrés, en partie en raison de la pandémie de coronavirus en cours, ainsi que de nouveaux problèmes de sécurité à la suite d’une foule pro-Trump qui a violé le Capitole la semaine dernière.

« Cette inauguration présente une occasion unique de mettre en lumière la résilience et l’esprit d’une Amérique unie », a déclaré Tony Allen, PDG de PIC, dans un communiqué. « Nous avons vu d’innombrables héros cette année passer en première ligne et servir leurs compatriotes américains, alors nous racontons leurs histoires, répandons leur lumière collective et célébrons le meilleur de notre pays et de ses habitants avec ce programme aux heures de grande écoute. »

Tous les événements sont programmés pour être diffusés en direct sur le site Web d’inauguration de Biden. Certains, là où cela est indiqué, seront également repris sur les émissions de télévision et les plateformes de médias sociaux.

Continuez à faire défiler pour un aperçu des événements étoilés de mardi et mercredi qui ont précédé et suivi l’inauguration de Biden.

En savoir plus sur le jour de l’inauguration de Biden:Qu’est-ce qui sera différent, qui y participera et ce qui deviendra virtuel

Bal inaugural de l’AAPI: briser les barrières

Pour célébrer la « multitude de contributions » que les communautés des États-Unis d’Asie et des îles du Pacifique apportent au pays, le Comité d’inauguration présidentielle s’associe à IMPACT et RUN AAPI pour une soirée qui comprendra « les remarques des organisateurs de l’AAPI, des dirigeants politiques, des célébrités et des comédies musicales, comédie et spectacles culturels. »

Quand: Mardi à 19 h HNE

Célébrités participantes:

Acteur Kal Penn

Acteur John Cho

Acteur Kumail Nanjiani

Actrice Chloe Bennet

La chanteuse japonaise du petit-déjeuner Michelle Zauner

Chanteuse / actrice Ari Afsar

Rappeur / chanteur Raja Kumari

Olympienne Michelle Kwan

Nous sommes un

La résilience, la culture et l’héroïsme des Noirs américains et de la diaspora africaine seront le thème central d’un événement virtuel qui célébrera la diversité de la nation.

La vice-présidente élue Kamala Harris devrait prendre la parole lors de l’événement, qui honorera également la nature historique du fait qu’elle était la première femme noire et sud-asiatique à devenir vice-présidente des États-Unis.

Tony Allen, PDG du comité inaugural, a déclaré que la programmation «honorera les actes de résilience, d’héroïsme et d’engagement à l’unité» des communautés noires, latino-américaines, asiatiques américaines et insulaires du Pacifique «alors que les coalitions qui composent notre nation se réunissent pour célébrer un nouveau chapitre de notre histoire.

Quand: Mardi à 20 h HNE

Célébrités participantes:

Animé par l’acteur et animateur de télévision Terrence J

Comédien Leslie Jones

Chanteur Frankie Beverly

Actrice Kim Fields

Actrice Erika Alexander

Acteur Jason George

Rappeur Tobe Nwigwe

DJ D-Nice

Groupe de R&B The O’Jays,

Rappeur Rapsody

Groupe de danse Step Afrika

Trio R&B The String Queens

Latino Inaugural 2021: héritage, résilience et promesse

La Fédération hispanique et plus de 50 organisations s’associent au comité inaugural pour «raconter l’histoire des contributions des Latinos à notre nation».

Quand: Mardi à 21h30 HNE

Célébrités participantes:

Animé par Eva Longoria

Créateur de «Hamilton» Lin-Manuel Miranda

Acteur / comédien John Leguizamo

Actrice Rita Moreno

Acteur / réalisateur Edward James Olmos

Chanteur Ivy Queen

Chanteur Becky G

Chanteur Gilberto Santa Rosa

Chanteur Gaby Moreno

Chanteur David Garza

Performance « One World, One Prayer » avec Skip Marley, Farruko, Shaggy et Cedella Marley, produit par Emilio Estefan

Où regarder: En plus du site Web inaugural de Biden et des canaux de médias sociaux PIC, l’événement sera disponible sur la chaîne The Choice de Peacock, Telemundo, Univision et les comptes de médias sociaux de la Fédération hispanique.

Performances des cérémonies inaugurales

Le comité a également annoncé la programmation de la cérémonie du jour d’inauguration, qui comprend Garth Brooks, Lady Gaga et Jennifer Lopez.

« Le message qu’ils véhiculent est celui de l’unité, et c’est juste dans mon couloir, mec », a déclaré Brooks lundi lors d’une conférence de presse. « si nous allons aller quelque part, nous y arriverons ensemble. »

Gaga, qui doit interpréter « The Star-Spangled Banner », a déjà utilisé l’hymne national, le chantant (et le clouant) pour le Super Bowl 50 en 2016.

Lors de la cérémonie de prestation de serment, le révérend Leo O’Donovan, ancien président de l’Université de Georgetown, prononcera l’invocation et le serment d’allégeance sera dirigé par Andrea Hall, un pompier de Géorgie. Il y aura une lecture de poésie d’Amanda Gorman, la première poète nationale de la jeunesse lauréate, et la bénédiction sera donnée par le révérend Silvester Beaman de la Bethel African Methodist Episcopal Church à Wilmington, Delaware.

Quand: Mercredi, heure à déterminer

Où regarder: En plus du site Web inaugural de Biden et des canaux de médias sociaux PIC, l’événement sera disponible sur tous les principaux réseaux et plates-formes de médias sociaux, ainsi que sur Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW de Fox et AT&T U-verse (canal 212/1212 en SD / HD) et DIRECTV (canal 201).

Défilé virtuel à travers l’Amérique

Une « Parade Across America » ​​virtuelle aura lieu après la prestation de serment de Biden et la visite du cimetière national d’Arlington, et comprendra des artistes et d’autres représentants des 50 États et de plusieurs territoires américains.

Quand: Mercredi, heure à déterminer

Célébrités participantes:

Animé par l’acteur de « Scandal » Tony Goldwyn

Comédien Jon Stewart

Andra Day, chanteuse et actrice de « Rise Up »

Célébration inaugurale virtuelle de l’Évangile 2021

Cette célébration musicale mettra en vedette les invités de marque Biden et Harris.

Quand: Mercredi à 20 h HNE

Célébrités participantes:

Animé par Anthony Anderson

Fred Hammond

Marvin Sapp

Tasha Cobb

Koryn Hawthorne

Bryan Popin

Célébrer l’Amérique

« Celebrating America », une émission spéciale de 90 minutes en direct, diffusera la soirée de l’inauguration du président élu Biden, et présentera des remarques de Biden et Harris, ainsi que des hommages aux premiers intervenants du COVID-19.

Quand: Mercredi à 20h30 EST / PST

Plus de célébrités participantes:

Animé par Tom Hanks

Icône du rock Jon Bon Jovi

Musicien / acteur Justin Timberlake

Chanteur pop Demi Lovato

Auteur-compositeur-interprète Ant Clemons

Auteur-compositeur-interprète Bruce Springsteen

Auteur-compositeur-interprète John Legend

Groupe de rock Foo Fighters

Les auteurs-compositeurs-interprètes country Tim McGraw et Tyler Hubbard

Où regarder: L’événement sera diffusé en direct sur ABC, CBS, CNN, NBC et MSNBC. De plus, il sera diffusé en direct sur les canaux de médias sociaux du PIC: YouTube, Facebook, Twitter et Twitch; et sera disponible sur Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW de Fox et AT&T DirecTV et U-verse.

« Notre première priorité est la sécurité – alors que beaucoup d’entre nous regarderont en toute sécurité depuis nos maisons, nous créons de véritables moments de connexion qui mettent en évidence une nouvelle ère américaine de leadership inclusif qui fonctionne pour et représente tous les Américains », a déclaré Allen.

Bon nombre des artistes annoncés pour la spéciale se sont tous déjà plongés dans le monde de la politique. Timberlake a écrasé une réunion Zoom des banquiers téléphoniques pennsylvaniens pour Biden le 2 novembre pour les remercier de leur travail en coulisse. Il a également fait équipe avec Clemons pour la chanson « Better Days », qui il a dit qu’ils se produiraient à l’inauguration après avoir été initialement créé pour le concert virtuel de décembre Rock the Runoff organisé par Stacey Abrams et Fair Fight.

« Nous avons un long chemin à parcourir pour réparer, défaire et reconstruire ce pays … mais j’espère que maintenant, malgré les quatre dernières années, nous sommes sur la bonne voie », Timberlake tweeté Mercredi.

Lovato a été un fervent partisan de la campagne Biden-Harris et a récemment pris une position politique dans sa musique avec sa chanson anti-Trump «Commander-in-Chief». Bon Jovi, qui a déjà siégé au Conseil de la Maison Blanche pour les solutions communautaires de Barack Obama, s’est produit lors de plusieurs événements de la campagne Biden cette saison électorale.

Contribuant: Matthew Leimkuehler, The (Nashville) Tennessean; Savannah Behrmann et Michael Collins, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press