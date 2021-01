Mercredi, Joe Biden sera officiellement assermenté en tant que 46e président des États-Unis – dans le cadre d’une cérémonie d’inauguration qui, espère-t-il, lancera un processus national de guérison après quatre années de division.

À cette fin, le président élu et son plan du Comité inaugural présidentiel (PIC) pour mettre en valeur une Amérique diversifiée, soulignant « le début d’un nouveau voyage national, celui qui restaure l’âme de l’Amérique et rassemble les Américains ».

Regardez et suivez les événements sur Sky News à partir de 14h, avec la cérémonie d’inauguration à partir de 17h.

Voici votre guide des événements de la journée:

Puissance des étoiles

Rappelez-vous 2016, quand certains grands noms du showbiz refusé les invitations à jouer pour Donald Trump, consterné par sa victoire choc sur Hillary Clinton?

Pas de tels problèmes pour son successeur, dont les organisateurs de la cérémonie ont aligné deux des plus grands noms du divertissement en tête d’affiche.

Lady Gaga chantera l’hymne national, The Star-Spangled Banner, tandis que Jennifer Lopez donnera une performance musicale.

Image:

Gaga a également joué lors d’un rallye drive-in pour Joe Biden



« Ils représentent une image claire de la grande diversité de notre grande nation », a déclaré son équipe dans un communiqué, tout en notant le plaidoyer de Lady Gaga pour les droits LGBTQ et les problèmes de santé, et le travail de Lopez pour sensibiliser à l’impact disproportionné du coronavirus sur les Latinos.

La diversité

Soulignant le changement d’humeur à Washington, un pompier de carrière, Andrea Hall, dirigera le serment d’allégeance.

Elle et Amanda Gorman, la première poète lauréate nationale de la jeunesse américaine, qui donnera une lecture de poésie, sont toutes deux noires.

Deux membres du clergé participeront, dont l’un, le révérend Silvester Beaman de l’Église épiscopale méthodiste africaine de Bethel, est un pasteur de la ville natale de Biden, Wilmington, Delaware.

Le Dr Beaman donnera la bénédiction, ont annoncé les organisateurs.

Image:

Les travailleurs ont installé des banderoles pour l’inauguration devant la Maison Blanche



Lui et le père Leo O’Donovan, un prêtre catholique qui donnera l’invocation, sont tous deux proches de la famille Biden.

Mme Gorman poursuivra une tradition – pour les présidents démocrates – qui inclut des poètes célèbres tels que Robert Frost et Maya Angelou.

Image:

Le président élu Joe Biden, à droite, et la vice-présidente élue Kamala Harris, doivent prêter serment mercredi



Elle a été en contact avec d’autres lecteurs récents, les poètes Elizabeth Alexander et Richard Blanco.

Traditions

Joe Biden et Kamala Harris seront assermentés sur le front ouest du Capitole américain comme d’habitude, mais toutes les traditions ne seront pas suivies.

Les anciens présidents vivants y assistent généralement, mais il y aura pas de Donald Trump, qui refuse de partir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





Le président élu américain a déclaré que Donald Trump s’éloigner de l’occasion le 20 janvier est une chose sur laquelle il est d’accord avec lui.



Les autres anciens occupants de la Maison Blanche, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton et leurs épouses seront là.

Il y aura une inspection des troupes au Capitole, mais le défilé traditionnel le long de Pennsylvania Avenue – la route devant la Maison Blanche – qui suit habituellement a été annulé.

Signe des temps, l’un des galas d’inauguration les plus importants, le bal quadriennal de la Creative Coalition, un bénéfice pour l’éducation artistique, est entièrement virtuel cette année.

Abonnez-vous à Divided States sur les podcasts Apple, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Pas de foule

Le National Mall, où des milliers de personnes se rassemblent traditionnellement pour voir le nouveau président assermenté, sera fermé au public le jour de l’inauguration, a déclaré NBC News, citant deux responsables fédéraux de différentes agences.

Image:

Certaines des 21000 soldats de la garde nationale à Washington avant l’inauguration



Les organisateurs avaient déjà annoncé qu’il n’émettrait pas de billets pour ceux qui pourraient assister à la cérémonie, mais cette dernière fermeture s’étend à toute la zone du centre commercial.

Seules les personnes autorisées seront autorisées à entrer, a déclaré un responsable, comme celles qui travaillent sur le programme de divertissement prévu plus tard dans la soirée.

C’est un grand écart par rapport à la pratique des inaugurations passées qui ne sembleront pas bonnes pour les caméras, mais au moins il n’y aura pas de querelles interminables sur le nombre de personnes présentes.

Sécurité lourde

Jusqu’à 21 000 membres de la Garde nationale américaine ont été autorisés à être à Washington pour aider à assurer la sécurité.

Image:

Les membres de la Garde nationale visitant le Capitole américain avant l’inauguration



Leur tâche est de veiller à ce qu’il n’y ait pas de répétition du chaos et de la violence l’émeute mortelle au Capitole des États-Unis en s’assurant qu’il n’y a personne qui ne devrait pas l’être.

Le total est environ quatre fois le nombre de soldats américains actuellement déployés en Afghanistan et en Irak réunis.

Le déploiement reflète la colère continue – et la peur – découlant de l’attaque contre le Congrès par des partisans pro-Trump, qui a abouti à une deuxième destitution historique du président.

Seuls environ 8000 membres de la Garde nationale étaient présents lors de l’inauguration de M. Trump en 2017.

Le département de la sécurité intérieure met également en œuvre un verrouillage de sécurité au centre-ville de Washington.

Signe de l’anxiété croissante dans la ville, M. Biden a décidé de ne pas s’y rendre depuis son domicile de Wilmington, dans le Delaware, en train.

Le spécial télé

Avec peu d’interaction publique en raison de la pandémie, le PIC a organisé une émission télévisée du jour de l’inauguration aux heures de grande écoute intitulée «Célébrer l’Amérique» pour la soirée.

Image:

Tom Hanks animera le spécial télévisé d’inauguration aux heures de grande écoute



Il sera diffusé entre 20 h 30 et 22 h d’un océan à l’autre, avec des remarques du président élu et vice-président élu Kamala Harris, des performances de célébrités et des segments mettant en évidence «la résilience de l’Amérique».

Animé par Tom Hanks, il comprendra des performances de Demi Lovato, Justin Timberlake, Ant Clemons et Jon Bon Jovi et « célébrera le début d’un nouveau voyage national vers une Amérique unie », ont déclaré les organisateurs.

Eva Longoria et Kerry Washington présenteront des segments tout au long de la nuit allant des histoires de jeunes qui font une différence dans leurs communautés, aux performances musicales.

Image:

Longoria a soutenu Biden et Harris et a pris la parole lors d’un événement du Mois du patrimoine hispanique au cours de leur campagne



Foo Fighters, John Legend et Bruce Springsteen se produiront à partir d’endroits emblématiques du pays.

Le programme met en valeur « la résilience, l’héroïsme et l’engagement unifié du peuple américain à se rassembler en tant que nation pour guérir et reconstruire ».

Image:

Le chanteur Jon Bon Jovi participe à l’émission spéciale



Image:

Legend jouera dans l’émission spéciale TV



L’émission sera diffusée en direct par les principaux diffuseurs ABC, CBS, CNN, NBC et MSNBC, ainsi que diffusée en direct sur YouTube, Facebook, Twitter, Twitch et Amazon Prime Video.

Le comité a déclaré dans un communiqué: « Cette inauguration représente le début d’un nouveau voyage national, celui qui restaure l’âme de l’Amérique et rassemble les Américains. »

Célébration de cinq jours

Il y aura également une série d’événements sur cinq jours la semaine prochaine sous la bannière « America United ».

Cela commence lundi avec « United We Serve », une journée nationale de service sur ce qui est Martin Luther King Jr Day.

Mardi, un mémorial national COVID-19 aux vies perdues.

Image:

Joe Biden prévoyait de se rendre à Washington dans un train spécial, mais a changé ses plans pour des raisons de sécurité



En plus des cérémonies inaugurales, mercredi a un service de dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d’Arlington.

Le défilé habituel le long de Pennsylvania Avenue a été remplacé par un « Parade Across America ».

Une exposition d’art public, nommée « Field Of Flags », composée de 191 500 drapeaux américains et de 56 piliers lumineux, couvrira une partie du National Mall pour représenter tous les États et territoires américains et ceux qui ne peuvent se rendre dans la capitale.