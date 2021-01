Washington DC était en effervescence avec les troupes de la Garde nationale samedi, alors que les gouverneurs répondaient aux appels urgents des responsables de la défense américaine demandant plus de personnel pour aider à protéger la capitale.

Les dirigeants militaires ont passé des morceaux de jeudi soir et vendredi à appeler les États dans un appel sans précédent pour que davantage de troupes de la Garde nationale aident à verrouiller une grande partie de la ville dans les jours précédant l’investiture du président élu Joe Biden.

Dans les dribs et les ternes, les gouverneurs ont répondu, certains acceptant d’envoyer une douzaine, 100 ou même 1000 supplémentaires, tandis que d’autres ont dit non.

Les dirigeants gardaient également un œil anxieux sur d’éventuelles manifestations violentes plus près de chez eux après que le FBI eut averti d’éventuelles marches de partisans armés de Trump dans les 50 capitales d’État des États-Unis.

Les appels reflètent les craintes que des groupes extrémistes violents ne visent la ville à la suite de l’insurrection meurtrière au Capitole américain le 6 janvier.

Les menaces vont des insurgés armés à d’éventuelles tentatives de pose d’engins explosifs sur des cibles dites souples.

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré qu’elle avait refusé la demande du gouvernement fédéral d’envoyer au moins 100 soldats supplémentaires de la Garde nationale à Washington, car elle «ne pensait pas que nous pourrions remplir cet engagement en toute sécurité».

Mais d’autres ont accepté, déclenchant un torrent vertigineux de vols et de convois militaires dans la région.

«Le transfert pacifique du pouvoir est un principe central de la démocratie américaine, et le Connecticut est prêt à aider à la protection de notre pays», a déclaré le gouverneur du Connecticut Ned Lamont, qui avait initialement approuvé l’envoi de 100 gardes et a accepté vendredi d’en envoyer 200 autres.

Ce qui a commencé début janvier comme un déploiement de routine d’environ 350 membres de la Garde nationale DC pour aider avec les manifestations attendues a explosé au cours des deux dernières semaines en une opération beaucoup plus grande pour protéger l’inauguration et le Capitole américain, et pour fermer l’accès à la ville. et nombre de ses monuments historiques.

Alors que les manifestants pénétraient par effraction dans le bâtiment le 6 janvier, un peu plus de 100 gardes nationaux étaient dispersés dans la ville, gardant les points de contrôle et les entrées du métro.

Quelques heures plus tard, cinq personnes étaient mortes, le Capitole était en ruine et les 1100 membres de la garde de DC avaient été activés.

Le lendemain, alors que des informations arrivaient sur la planification de nouvelles violences, des demandes ont été envoyées pour 6 200 membres de la Garde des États voisins.

Jeudi soir, alors que les responsables de l’application de la loi et de la défense se déversaient sur les cartes et organisaient des exercices de sécurité, ils ont conclu qu’il leur faudrait au moins 25000 personnes pour verrouiller adéquatement les terrains du Capitole et une grande partie de Washington, y compris le National Mall. Ils ont convenu que la plupart de ces gardes seraient armés.

Les forces en service actif sont régulièrement préparées à répondre aux urgences à Washington, telles que les violations de vol dans l’espace aérien restreint au-dessus de DC, et une force de réaction rapide est toujours en attente. D’autres unités en service actif prendront part à diverses cérémonies inaugurales.