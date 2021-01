Les responsables de la défense américaine ont déclaré dimanche qu’ils s’inquiétaient d’une attaque d’initié ou d’une autre menace de la part de membres du service impliqués dans la sécurisation de l’investiture du président élu Joe Biden, ce qui a incité le FBI à contrôler toutes les 25000 soldats de la Garde nationale entrant à Washington DC pour l’événement.

Cette entreprise massive reflète les problèmes de sécurité extraordinaires qui ont saisi la capitale à la suite de l’insurrection meurtrière du 6 janvier au Capitole par des émeutiers pro-Trump.

Cela souligne également les craintes que certaines des personnes chargées de protéger la ville au cours des prochains jours ne représentent une menace pour le président entrant et les autres personnalités présentes.

Le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, a déclaré dimanche à l’Associated Press que les responsables étaient conscients de la menace potentielle et il a averti les commandants de rester à l’affût de tout problème dans leurs rangs à l’approche de l’inauguration. Jusqu’à présent, cependant, lui et d’autres dirigeants ont déclaré n’avoir vu aucune preuve de menaces, et les responsables ont déclaré que le contrôle n’avait signalé aucun problème.

« Nous suivons continuellement le processus et examinons en deuxième, troisième toutes les personnes affectées à cette opération », a déclaré McCarthy dans une interview après que lui et d’autres chefs militaires aient effectué un exercice de sécurité exhaustif de trois heures. préparation de l’inauguration de mercredi.

Il a déclaré que les membres de la Garde reçoivent également une formation sur la manière d’identifier les menaces internes potentielles.

Environ 25 000 membres de la Garde nationale affluent à Washington DC de partout au pays – au moins deux fois et demie le nombre des inaugurations précédentes. Et tandis que l’armée examine régulièrement les membres du service pour des connexions extrémistes, le dépistage du FBI s’ajoute à toute surveillance antérieure.

Plusieurs responsables ont déclaré que le processus avait commencé lorsque les premières troupes de la Garde avaient commencé à se déployer à Washington DC il y a plus d’une semaine, et qu’il devrait être terminé d’ici mercredi. Plusieurs responsables ont discuté de la planification militaire sous couvert d’anonymat.

« La question est, est-ce qu’ils sont tous? Y en a-t-il d’autres? » dit McCarthy. « Nous devons en être conscients et nous devons mettre en place tous les mécanismes pour contrôler minutieusement ces hommes et ces femmes qui soutiendraient toute opération comme celle-ci ».

Dans une situation comme celle-ci, le contrôle du FBI impliquerait d’exécuter les noms des personnes dans des bases de données et des listes de surveillance maintenues par le bureau pour voir si quelque chose d’alarmant survient. Cela pourrait inclure l’implication dans des enquêtes antérieures ou des préoccupations liées au terrorisme, a déclaré David Gomez, ancien superviseur de la sécurité nationale du FBI à Seattle.

Les menaces internes ont été une priorité persistante des forces de l’ordre dans les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001. Mais dans la plupart des cas, les menaces proviennent d’insurgés locaux radicalisés par Al-Qaida, le groupe État islamique ou des groupes similaires.

En revanche, les menaces contre l’investiture de Biden ont été alimentées par des partisans du président Donald Trump, des militants d’extrême droite, des suprémacistes blancs et d’autres groupes radicaux. Beaucoup croient aux accusations sans fondement de Trump selon lesquelles les élections lui ont été volées, une affirmation qui a été réfutée par de nombreux tribunaux, le ministère de la Justice et des responsables républicains dans les principaux États du champ de bataille.

L’insurrection au Capitole a commencé après que Trump ait fait des remarques incendiaires lors d’un rassemblement le 6 janvier. Selon McCarthy, des militaires de l’armée étaient à ce rassemblement, mais on ne sait pas combien étaient là ou qui aurait pu participer à la violation à le Capitole.

Jusqu’à présent, seuls quelques membres actuels de service actif ou de la Garde nationale ont été arrêtés dans le cadre de l’assaut du Capitole, qui a fait cinq morts. Les morts comprenaient un officier de police du Capitole et une femme abattue par la police alors qu’elle franchissait une fenêtre d’une porte près de la chambre de la maison.

Le général Daniel R. Hokanson, chef du Bureau de la Garde nationale, a rencontré les troupes de la Garde à leur arrivée dans la capitale. Il a déclaré qu’il pensait que de bons processus étaient en place pour identifier les menaces potentielles.

«S’il y a une indication que l’un de nos soldats ou aviateurs exprime des opinions extrémistes, il est soit remis aux forces de l’ordre, soit traité immédiatement avec la chaîne de commandement», a-t-il déclaré.

Les services secrets sont en charge de la sécurité des événements, mais il existe une grande variété de militaires et de forces de l’ordre impliqués, allant de la garde nationale et du FBI au département de la police métropolitaine de Washington, à la police du Capitole des États-Unis et à la police des parcs américains.

Le principal problème de sécurité est une attaque par des groupes armés d’individus, ainsi que la pose d’explosifs et d’autres engins. McCarthy a déclaré que les rapports des services de renseignement suggèrent que des groupes organisent des rassemblements armés avant le jour de l’inauguration, et peut-être après cela.

La majeure partie des membres de la garde sera armée. Et McCarthy a déclaré que les unités subissent des exercices répétés pour pratiquer quand et comment utiliser la force et comment travailler rapidement avec des partenaires chargés de l’application de la loi. Les agents des forces de l’ordre procéderaient à des arrestations.

L’objectif principal, a-t-il déclaré, est que le transfert de pouvoir de l’Amérique se fasse sans incident.

« C’est une priorité nationale. Nous devons réussir en tant qu’institution », a déclaré McCarthy. « Nous voulons envoyer le message à tout le monde aux États-Unis et au reste du monde que nous pouvons le faire en toute sécurité et pacifiquement ».