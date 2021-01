Le complexe du Capitole américain temporairement verrouillé lors d’une répétition pour l’inauguration du président élu Joe Biden après qu’un incendie dans un camp de sans-abri à environ un kilomètre de distance a envoyé un panache de fumée dans l’air et a provoqué des problèmes de sécurité dans une ville déjà agitée.

La fausse alerte a brièvement interrompu la répétition de lundi pour la cérémonie d’inauguration de mercredi, un exercice quadriennal dans lequel les remplaçants jouent le rôle de Biden et d’autres VIP et le groupe de la marine américaine passe à bout, y compris la pratique de «The Star-Spangled Banner» pour la performance de mercredi. par Lady Gaga. Les répétitions ont repris peu de temps après, accompagnées de passages fréquents d’un hélicoptère patrouillant dans le ciel au-dessus du Capitole.

Les responsables de l’application des lois ont déclaré qu’il n’y avait aucune menace pour le public et que l’incendie n’était pas considéré comme une menace pour l’inauguration. Les pompiers locaux ont rapidement éteint l’incendie. L’évacuation de certains participants et le verrouillage ont été ordonnés par le chef par intérim de la police du Capitole avec beaucoup de prudence, ont déclaré des responsables.

Mais la décision rapide de verrouiller souligne la peur qui règne à Washington depuis l’insurrection meurtrière du 6 janvier au Capitole des États-Unis par des émeutiers pro-Trump et a incité des mesures extraordinaires avant l’inauguration. Les manifestations armées prévues le week-end dernier dans tout le pays ont été pour la plupart un échec, mais l’anxiété monte toujours en flèche.

Les services secrets américains ont renforcé la sécurité dans et autour du Capitole une semaine plus tôt en préparation, et le centre-ville est essentiellement verrouillé avec des rues bloquées, de hautes clôtures installées et des dizaines de milliers de gardes nationaux et d’autres agents des forces de l’ordre stationnés dans la zone.

Mais les responsables de la défense américaine, inquiets d’une éventuelle attaque interne ou d’une autre menace de la part de membres du service impliqués dans la sécurisation de l’événement, ont poussé le FBI à contrôler toutes les 25000 soldats de la Garde nationale entrant dans la région. Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a déclaré lundi dans un communiqué que le contrôle des troupes de la Garde nationale se poursuivait et que le Pentagone n’avait trouvé à ce jour aucun renseignement indiquant une menace interne.

Pourtant, les services secrets ont publié un bulletin ce week-end sur ce qu’ils considèrent comme une «hausse» des troupes de la Garde nationale affichant des photos et des détails de leurs opérations en ligne.

L’Associated Press a obtenu le message «tous concernés» envoyé à toutes les troupes de la Garde nationale venant à Washington. Sans entrer dans des publications spécifiques, le bulletin a déclaré: «Aucun membre du service ne devrait publier des emplacements, des photos ou des descriptions en ligne concernant les opérations en cours ou les sites sensibles qu’ils protègent» et les a exhortés à s’arrêter immédiatement.

Interrogé sur le bulletin, un porte-parole des services secrets a publié une déclaration disant qu’il «ne commente pas les questions de renseignement protecteur».

Le président Donald Trump a refusé d’assister à l’inauguration, la première fois qu’un président en exercice n’est pas présent depuis Andrew Johnson, bien que le vice-président Mike Pence soit là, ainsi que d’autres anciens présidents.

La porte-parole de la police du Capitole, Eva Malecki, a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucun incendie sur ou à l’intérieur du campus. «Les membres et le personnel ont été invités à s’abriter sur place pendant que l’incident fait l’objet d’une enquête», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les pompiers ont été appelés au camp des sans-abri peu avant 10 h 15, où une femme qui y vivait avait un radiateur portable avec un réservoir de gaz inflammable, a déclaré le porte-parole des pompiers, Vito Maggiolo. La femme, qui a été blessée mais a refusé les soins médicaux, a déclaré aux pompiers que les flammes se propageaient rapidement et que ses biens avaient été brûlés. Le feu a été éteint presque immédiatement après l’arrivée des pompiers.

Les participants ont été amenés du front ouest du Capitole. Ceux qui s’étaient rassemblés pour une visite, y compris une fanfare militaire, ont été invités à se diriger vers l’intérieur et à se diriger vers un endroit sûr à l’intérieur du complexe du Capitole.

Les personnes impliquées dans la répétition ont déclaré que les responsables de la sécurité avaient crié «ce n’est pas un exercice».

Le verrouillage a été levé environ une heure plus tard.

Cinq personnes sont mortes dans l’émeute du 6 janvier, dont un policier.