Lady Gaga a interprété l’hymne national américain et Jennifer Lopez a interprété un mélange émouvant, avec une réplique en espagnol, lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau président américain Joe Biden.

Les deux superstars de la pop ont également été rejoints par le hitmaker country Garth Brooks qui a chanté une interprétation émouvante de Amazing Grace à l’événement à Washington DC.

La cérémonie était en contraste frappant avec l’inauguration de Donald Trump quatre ans plus tôt lorsqu’il avait du mal à attirer des musiciens de renom pour se produire.

Image:

Joe Biden a accueilli Lady Gaga lors de sa cérémonie d’inauguration. Pic: AP



Gaga portait une épinglette de colombe et une grande jupe sculptée rouge alors qu’elle chantait dans un microphone doré, offrant une interprétation émotionnelle de The Star-Spangled Banner.

En quittant le podium, elle s’est entretenue avec M. Biden et a jeté un coup d’œil à l’ancien président Barack Obama.

Image:

Lady Gaga a interprété l’hymne national américain. Pic: AP



Gaga a fait campagne en Pennsylvanie avec M. Biden avant sa victoire électorale en novembre, et le duo a travaillé ensemble lorsqu’il était vice-président pour lutter contre les agressions sexuelles sur les campus universitaires.

Le chanteur Born This Way a été suivi lors de la cérémonie de mercredi par Lopez, tout de blanc vêtu, qui a interprété un medley de This Land Is Your Land et America The Beautiful.

La chanteuse, connue sous le nom de J Lo par ses fans, a commencé lentement avant d’intensifier sa performance en lançant une réplique en espagnol.

Image:

Jennifer Lopez se produit lors de la cérémonie d’inauguration, sous le regard de l’ancien vice-président Mike Pence. Pic: AP



Elle a dit « une nation sous Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous » en espagnol avant de crier « Let’s get loud » et de conclure sa performance en chantant la phrase « Cette terre a été faite pour vous et moi ».

Elle a ensuite fait un bisou à la foule et s’est retournée pour dire quelques mots au vice-président Kamala Harris avant de s’éloigner.

Image:

Lopez a chanté une ligne en espagnol pendant sa performance



Image:

Kamala Harris semblait être un fan de JLo. Pic: AP



Brooks a soulevé quelques sourcils alors qu’il émergeait pour se produire lors de la cérémonie devant le Capitole américain, vêtu d’un jean et d’un chapeau de cowboy noir.

En enlevant son chapeau, il a chanté Amazing Grace a capella et a demandé au public de chanter un couplet avec lui, en disant: « Pas seulement les gens ici, mais les gens à la maison, pour travailler ensemble. »

Image:

Garth Brooks portait un jean et un chapeau de cowboy noir. Pic: AP



En quittant le podium, il remit son chapeau de cowboy, serra la main et serra M. Obama dans ses bras.

Brooks avait pris soin d’insister sur le fait que sa décision de comparaître à l’investiture de M. Biden était apolitique et dans un esprit d’unité.

Image:

Brooks a interprété Amazing Grace. Pic: AP



La star de la country a refusé une chance de jouer pour M. Trump en 2017, invoquant un conflit d’horaire, mais a déjà joué lors de la célébration inaugurale de M. Obama en 2009.

De plus en plus de stars de la liste A participent à un programme télévisé appelé Celebrating America, animé par Tom Hanks, qui remplace les bals inauguraux officiels habituels.

Bruce Springsteen, John Legend, Katy Perry, Demi Lovato, Foo Fighters, Justin Timberlake et Bon Jovi devraient participer à l’événement, tandis que le créateur de Hamilton Lin-Manuel Miranda contribuera à une récitation classique.